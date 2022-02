Un tesoro de 2.426 etiquetas con raíces en Vila-real

Rafael Llop conoce desde pequeño el mundo de la naranja. Su padre, Santiago Llop Pesudo, era comerciante por lo que las etiquetas de cítricos no le eran ajenas y vivía en Vila-real, donde el trasiego del comercio citrícola era habitual hace unas décadas. «Entonces me llamaban la atención, pero no les daba más importancia», indica Rafael. Años después, hace algo más de una década, lo que siendo un niño era algo cotidiano se convirtió en un interés real por los antiguos distintivos de naranjas. Un interés tan real que a día de hoy atesora, ni más ni menos, que 2.426 etiquetas, todas a excepción de unas 80, del mundo citrícola, principalmente de empresas de localidades castellonenses, pero también de otros pueblos valencianos o incluso Murcia.

