El cementerio de Vila-real solo tiene 31 nichos libres por los efectos del covid-19

El cementerio municipal de Vila-real solo dispone en estos momentos de 31 nichos libres para poder realizar enterramientos, 13 de ellos en la quinta fila --la más económica, ya que cada sepultura tiene un precio de únicamente 20 euros, a diferencia de los 1.200 euros de los de la segunda fila-- y otros 18 en la parte antigua del camposanto vila-realense.

A preguntas de Mediterráneo, el alcalde, José Benlloch, reconoce la existencia de esta situación que, por el momento, impide a los familiares de los difuntos elegir un nicho en concreto ante la inexistencia de los mismos desde la primera a la cuarta fila.

Con todo, el munícipe asegura que desde el ejecutivo local se trabaja «desde hace unas semanas», junto a los técnicos municipales, para plantear alguna actuación de emergencia que permita «agilizar los trámites para que en un mes o un mes y medio disponer de entre 100 y 150 sepulturas». Y añade: «Es urgente levantar, al menos, un par de manzanas, porque no podemos esperar demasiado».

Benlloch explica que el confinamiento y las restricciones a causa de la pandemia durante dos años han ralentizado los planes de obras previstos. Y a ello se añade la escasez de mano de obra, los problemas que viven las empresas, las dificultades de los trámites administrativos y, sobre todo, la falta de materiales de construcción y el incremento que estos han sufrido en los últimos meses, que supera el 40% desde el pasado mes de noviembre hasta ahora.

Tanto es así que la mercantil a la que se adjudicó la construcción de un nuevo lote de panteones verticales tuvo que parar los trabajos por la falta de material. Además, el presupuesto municipal reserva 78.000 euros para la creación de nichos que, hasta ahora, no han podido ejecutarse.

Comisión

Ante el problema de la falta de espacios para los enterramientos, el alcalde creó una comisión presidida por él mismo y de la que forman parte los concejales de Territorio, Emilio Obiol, de Servicios Públicos, Xus Madrigal, y Cementerio, Rosario Royo. El objetivo no es otro que el de diseñar un plan a largo plazo que garantice que, al menos en las próximas dos o tres décadas, no se repitan los problemas de escasez de nichos. «No faltarán sepulturas, pero enterrar a los difuntos sin que sus familiares puedan elegir el lugar no me gusta nada», asevera el primer edil vila-realense.

En cualquier caso, Benlloch hace hincapié en que «desde que accedimos al gobierno municipal en el 2011 hemos invertido en el camposanto más de 2,2 millones de euros en mejoras que el PP no realizó durante muchos años».

430 defunciones durante el 2021

Según los datos facilitados a este rotativo por el alcalde de Vila-real, José Benlloch, durante el pasado ejercicio del 2021 se produjeron 430 defunciones. En la inmensa mayoría de los casos, los familiares optaron por enterrar en el cementerio municipal a sus familiares de la manera tradicional. Y únicamente se apostó por la incineración en 50 casos, lo que representa un escaso 12% del total. Y es que este tipo de ritual no está calando tan fuerte en Vila-real como en otras ciudades, pese a que la Iglesia Católica (confesión mayoritaria) la acepta desde el año 1983.