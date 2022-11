Vila-real ho té quasi tot enllestit per a prémer el botó que posarà en marxa l'enllumenat nadalenc, la instal·lació del qual ja s'està completant per part de l'empresa encarregada de fer aquest treball, el qual s'emmarca en les tasques del departament de Serveis Públics de l'Ajuntament.

I serà aquest divendres, a les 18.00 hores i a la plaça Major, quan es produirà la tradicional encesa de les llums especials, amb la presència d'autoritats, representants festives i veïnat en general. Una cita que estendrà l'ambient nadalenc per tota la ciutat a través d'una decoració que afavorirà la dinamització econòmica del municipi garantint la sostenibilitat i l'eficiència energètica. Enguany, a més, el Nadal arribarà encara més si cap als diferents barris gràcies a la iniciativa de la Regidoria que encapçala l'edil Xus Madrigal, per la qual s'instal·laran llums led nadalenques en huit arbres –sis d'ells de nova plantació- repartits per diferents zones de la ciutat.

Aposta per l'eficiència energètica

Madrigal recorda que l'Ajuntament Vila-real compta amb un contracte en vigor des de l'any passat per a la instal·lació de lluminàries led i llums de baix consum, en carrers principals, avingudes i centre per als vianants, a través de la col·locació de més 200 motius nadalencs. Aquest contracte té entre les seues principals característiques l'aposta per lluminàries de baix consum que asseguren l'eficiència energètica, en un moment especialment complicat per l'increment de la factura de la llum. “La il·luminació nadalenca és un element imprescindible per a la dinamització comercial i social durant aquestes festes”, assegura Madrigal, qui afig que “per això hem apostat per buscar solucions per a garantir aquest enllumenat especial amb un estalvi energètic que reduïsca els costos”.

A més, els barris adquiriran un protagonisme encara més especial enguany a través de la il·luminació de huit arbres de Nadal amb llums led en diferents carrers i places del nucli urbà, tal com avança l'edil de Serveis Públics. Així mateix, també s'implicarà les associacions de veïns en la decoració d'aquests arbres, sis dels quals són de nova plantació. Es tracta de mitja dotzena de pins blaus que l'empresa concessionària del servei municipal de jardineria plantarà sense cost afegit per a l'Ajuntament. Els altres dos són exemplars que ja existeixen en l'actualitat. Els arbres de Nadal estaran situats en la plaça Jaume I, entorn de la piscina Yurema Requena, plaça de la Maiorasga, plaça de la Llibertat, pavelló Sebastián Mora, barri Melilla, Ciutat Esportiva Municipal i avinguda Alemanya.

Foment de la participació ciutadana

Aquesta iniciativa, emmarcada en un programa de foment de la participació ciutadana, té tres eixos centrals: la sostenibilitat, a través de la reforestació d'espais urbans amb la plantació de nous arbres; l'aposta per estendre l'ambient i l'alegria del Nadal als diferents barris; i la participació veïnal implicant les associacions de veïns. Així, l'Ajuntament il·luminarà els arbres amb llums led i animarà als col·lectius de cada barri a decorar-los al seu gust. “Després dels anys tan durs de pandèmia, viurem el primer nadal sense cap mena de restricció ni mesura sanitària i volem que més que mai el Nadal siga present en cada racó de la ciutat”, remarca el regidor.