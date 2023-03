Vila-real supera en quasi dos punts la ràtio de recollida de roba usada respecte a la mitjana a Espanya. Malgrat això, el regidor d'Agricultura, Sostenibilitat, Transició Ecològica i Energètica i Medi Ambient. José Ramón Ventura Chalmeta, assegura que "cal augmentar els quilos de residus tèxtils que es dipositen als contenidors de roba, ja que en l'actualitat només eixim a 2,7 per habitant i any". I afig: "la ràtio de recollida selectiva d'aquest tipus de residus per a Vila-real se situa al voltant del 14,2%, millor que la mitjana nacional, que és del 12,6%, però fins a arribar als 19 quilos per habitant i any que serien desitjables encara falta molt".

Vila-real incrementa el reciclaje una media del 23% en un año I és que l''Ajuntament de Vila-real ha recepcionat sis nous contenidors de recollida de residus tèxtils, que se sumaran als 17 ja existents en la via pública, mitjançant el contracte amb l’empresa d’inserció Reciplana Recuperacions, que forma part de la Fundació Tots Units. Amb aquests nous dipòsits per a roba usada i altres tèxtils, les zones a ampliar seran a la plaça de Pinella, zona de l'avinguda d’Itàlia, al carrer de Penyagolosa, avinguda de França i la zona de Carinyena. D'aquesta manera, es pretén donar una major cobertura i fer més pròxims els punts per continuar millorant els quilos de fracció tèxtil, que d'altra manera acaben al contenidor gris. Traçabilitat dels productes El contracte signat amb Reciplana permet conéixer la traçabilitat dels productes i el control de la cadena de valor i certificar el flux de fracció tèxtil, ja que Reciplana forma part de Moda re-, una Cooperativa d'iniciativa social sense ànim de lucre impulsada per la Confederació Càritas Espanyola, emmarcada dins de l'Economia Social i Solidària, dedicada a la gestió del cercle complet de la roba usada: recollida, preparació per a la reutilització, reciclatge, donació i venda. Actualment, del total del flux de tèxtil que es recull en Vila-real, un 10% es reutilitza en els seus punts de venda o donacions, un 1,55% es fa valdre energèticament i un 88,45% és reciclat. “Aquestes dades mostren la correcta gestió que ja es realitza si el residu acaba al contenidor adient, però encara tenim molts reptes al davant”, adverteix el regidor Ventura Chalmeta. Entre aquests reptes, destaca la minimització de la producció de tèxtil, ja que diferents fonts d'informació, com ara Intexter UPC i la Fundació per a l'Economia Circular, apunten a una tendència alcista de consum del mercat de 19 kg/habitant/any.