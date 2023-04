L'assemblea municipal de Compromís per Vila-real presenta la seua llista per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig, que des de la celebració del seu procés de primàries ja comptava amb l'actual regidora i portaveu Maria Fajardo com a cap de llista i candidata a l'alcaldia. Fajardo ha agraït "la confiança que ha dipositat l´assemblea de Compromís per Vila-real en l´equip que s´ha proposat per al projecte de Compromís". "Amb il•lusió i des del cor, treballarem per una Vila-real millor, amb drets i oportunitats per a totes i tots i per garantir les polítiques que milloren Vila-real", ha afegit.

La candidatura la completen en els llocs d'eixida l'actual regidor i portaveu adjunt, Santi Cortells (2), a més de persones conegudes per la seua trajectòria en l'àmbit educatiu de la ciutat, com ara la professora Dora Saura (3) o la també docent, arqueòloga i divulgadora Paula Menero (7). LA CANDIDATURA DE COMPROMÍS PER VILA-REAL

1. Maria Fajardo i Franch 2. Santi Cortells i Rodríguez 3. Dora Saura Llorens 4. Carlos Amiguet Garcia 5. Carmen Abril Serrano 6. Sergio Calvo García 7. Paula Menero Saborit 8. Lluís Cabedo Pallarès 9. Marta Bort Cabrera 10. Javier Pitarch Fabregat 11. Roser Chorva Reboll 12. Maria Carda Gargallo 13. José Ledesma Giménez 14. Lourdes Vidal Bernat 15. Pablo Albalate Bou 16. Sofia Malo Saura 17. David Moreno Valls 18. Ana Franch Pallarès 19. Maties Marin Saéz 20. Lluís Vicent Usó 21. S. Ioana Negut 22. Elies Casalta Carda 23. Arnau Campos Asensio 24. Mari Gràcia Molès García 25. Josep Pasqual Sancho Rubert SUPLENTS: 1. Mònica Àlvaro Cerezo Pel que fa al teixit associatiu i social comptarem amb la presència del sindicalista i activista Carlos Amiguet (4), l’emprenedora i membre d’Ashiovi Carmen Abril (5), la publicista i membre de Sos Manada Ana Franch (18), persones implicades en els moviments veïnals com Lluís Cabedo (8) i l’enginyer José Ledesma (13), l'estudiant de dret i membre de Gats de Barri, Sofia Malo (16) i l'historiador i president de l’Associació Sectorial que representa i defensa a l’estudiantat d’Humanitats en l'àmbit estatal, Pablo Albalate(15). Diferents àmbits A l'àmbit científic-sanitari comptarem amb el metge internista Javier Pitarch (10) i la química Marta Bort (9). L'equip presentat disposa d'una combinació de perfils que integren la joventut amb l'experiència per la qual cosa apareixen noms com l'enginyer informàtic i secretari local de Jovespv Sergio Calvo (6), l'estudiant de Ciències polítiques Maria Carda (12) així com el músic i enginyer mecànic Arnau Campos (23). "Aquesta candidatura no tindria sentit sense les persones que des de sempre han volgut construir una Vila-real millor" i per això la candidatura compta amb la presència de Josep Pasqual Sancho (25), Mari Gràcia Molès (24), Roser Chorva (11), Maties Marín (19) i Elies Casalta (22). La candidata a l'alcaldia de Vila-real destaca que es presenta una llista amb dones i hòmens “treballadors i preparats per fer de Vila-real una ciutat més amable i humana”. "Un equip que té molt clar que ens juguem massa perquè hem demostrat que les principals polítiques transformadores a Vila-real només seran possibles si està Compromís", ha dit Fajardo.