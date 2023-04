Les persones sense llar ja tenen a la seua disposició un nou espai, gestionat per Càritas Diocesana, on trobaran un sostre provisional on guarir-se en la nova casa d’acollida Sant Pasqual El Pati, inaugurada avui dissabte amb la presència del nunci apostòlic del Papa Francisco a Espanya, Bernardito Auza.

Un dia «històric» com el ha qualificat l’alcalde, José Benlloch, en fer-se possible «un recurs social de primer nivell dedicat a la integració i la inclusió fonamental a la nostra ciutat i la nostra província». El projecte és fruit de la col·laboració de Càritas, el Bisbat de Sogorb-Castelló i l’Ajuntament de Vila-real que, com ha recordat Benlloch, ha aportat 310.000 euros per a fer-lo possible, 300.000 per a la construcció i 10.000 per a l’equipament, que se sumen als 100.000 euros que es destinen del pressupost al programa d’atenció a transeünts, en una partida que ha sigut incrementada. Trajectòria dilatada A banda del representant del Papa, en l’acte han participat el bisbe, Casimiro López, i el president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón, a més de l’alcalde i altres autoritats municipals, els qui comprovaren en persona el resultat de la construcció d’aquesta casa d’acollida al solar de l’antiga església dels Sants Evangelistes. Una infraestructura que permet fer un pas més en un servei que, com va recordar Benlloch, fa més de trenta anys que dona suport en el que és més bàsic per als qui més ho necessiten, de la mà de Càritas Diocesana, el Bisbat i la Fundació Tots Units. «En aquest moment ha atés a més de 500 persones», ha incidit l’alcalde. Compta amb 18 habitacions en les quals poden pernoctar fins a 36 persones. Alhora, disposa de sales polivalents per a formació i el desenvolupament de diferents activitats. Benlloch ha explicat sobre l’edifici que és «una infraestructura que encaixa en el nostre projecte de ciutat, en la nova Vila-real del segle XXI que junts i juntes estem construint i que serà, de totes totes, una ciutat solidària, inclusiva i d’oportunitats». Esforç municipal Te puede interesar: Vila-real Vila-real desbloquea el PAI Alaplana para crear un nuevo barrio para 3.000 habitantes L’alcalde ha defensat l’esforç fet «per donar suport a un projecte que ajudarà a donar una nova oportunitat a persones sense llar, acompanyant-los en el procés d’integració social i laboral», malgrat les «dificultats econòmiques» per les que travessa l’Ajuntament. Era una aposta inqüestionable per a Benlloch, que ha valorat «la gran labor que realitza Càritas, una entitat clau en l’aliança social teixida a Vila-real pels més vulnerables».