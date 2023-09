Un accidente en el que se vio involucrado solo él y que ha derivado en la apertura de diligencias para comparecer en un juicio rápido al, presuntamente, dar positivo en el control con el etilómetros que le efectuó la Guardia Civil una vez trasladado al Hospital Universitario de la Plana.

Una situación sobre la que se han manifestado los grupos de la oposición en el consistorio, a través de sus portavoces. Incluso, desde Compromís han hecho público un vídeo en sus redes sociales en el que aseveran que «nosotros, por las fuentes que hemos consultado, hemos sabido que se le hace un alto por la autoridad policial, al que desobedece y es cuando al huir provoca ese accidente».

Una afirmaciones a las que Serralvo ha respondido con el anuncio de una querella contra las personas que comparecen en el vídeo, la portavoz Maria Fajardo y el edil Santi Cortells, «por un delito de calumnias e injurias».

Serralvo asegura en un comunicado que «la portavoz de Compromís y su número dos mienten a sabiendas cuando dicen que provoqué un accidente, cuando no hubo ningún vehículo más implicado. También mienten a sabiendas cuando aseguran que no atendí el alto de un control policial. Acusaciones muy graves y rotundamente falsas que atentan contra mi derecho al honor y el de mi familia». Y añade: «No puedo más que lamentar a nivel personal las palabras de unos compañeros de corporación, que ni siquiera se han dignado a preocuparse por mi estado de salud y evolución, ni a contactar conmigo para saber qué sucedió, antes de calumniarme públicamente en un comunicado que solo tiene por objetivo un rédito político desprovisto de cualquier atisbo de humanidad».

Al respecto, desde la Subdelegación del Gobierno informan que no les consta que Serralvo se saltase ningún control de la Guardia Civil, cuerpo del que dependen las carreteras interurbanas, como es la CV-222 que discurre bordeando les Alqueries y en la que Serralvo cayó con su moto.

Para el aún edil Serralvo --su renuncia al acta que él mismo anunció se hará efectiva en un próximo pleno--, el vídeo protagonizado por Fajardo y Cortells «es un acto inconcebible, jamás vivido ni visto en Vila-real en los 20 años que he dedicado al servicio de mi ciudad». Y señala que es un comunicado, el de Compromís, «inaceptable, inaudito y, lo que es peor, del todo inhumano, para lanzar falsas acusaciones, calumnias e injurias contra mi». Y concluye que no se puede servir a la ciudadanía «a costa de la salud o la vida personal de compañeros».

Asimismo, desde la formación que lidera en Vila-real Maria Fajardo critican que «durante un mes, el gobierno socialista de Vila-real ha preferido mantener la desinformación hasta el resto de grupos políticos y, lo que es peor, hacia el resto de vila-realenses, demostrando una vez más que Vila-real no ha sido lo primero en su agenda, sino que han primado los intereses partidistas por encima de los del buen gobierno».

Comunicado íntegro de Compromís per Vila-real (a parte del vídeo subido a redes)

Compromís per Vila-real exige explicaciones al gobierno de Benlloch sobre el hecho de que Serralvo siguiera cobrando un

salario público un mes después de provocar un accidente y dar positivo en alcohol.

Hoy nos hemos despertado con la noticia de que el coportavoz del gobierno socialista de Villarreal ha dimitido después de provocar, a principios de agosto, un accidente y dar positivo en el test de alcoholemia. Durante todo un mes, las áreas de Gobierno de Deportes y Bienestar Animal se han

visto desatendidas por parte del actual equipo de Gobierno, y no fue hasta el 28 de agosto, cuando el alcalde Benlloch decidió cesar de las sus delegaciones al, hasta ayer, concejal del Ayuntamiento de Vila-real, manifestando al resto de grupos políticos que lo hacía por un 'problema de salud' del concejal y ocultando, una vez más, la realidad de la situación.

Durante este mes, el Gobierno socialista de Vila-real ha preferido mantener la desinformación hacia el resto de grupos políticos, y lo que es peor, hacia el resto de vila-realencs y vila-realenques, demostrando, una vez más, que Vila-real no ha sido lo primero en su agenda, sino que han primado los intereses partidistas por encima de los intereses del buen gobierno y de nuestra ciudad.

Desde Compromís per Vila-real, no podemos entender cómo es que, sabiendo la gravedad de la situación, el alcalde Benlloch decidió mantener, hasta hace unosdías, las responsabilidades de Gobierno al concejal Serralvo, y cómo es que el concejal ha seguido cobrando un salario público. Pensamos que es el momento de que el señor Benlloch dé las explicaciones pertinentes a ciudadanos y ciudadanas de Vila-real y que nos aclare, como máximo responsable que es del Gobierno de Vila-real, por qué ha tardado tanto en cesar de sus funciones al concejal Serralvo, por qué durante todo este tiempo lo que ha prevalecido ha sido la desinformación y por qué este concejal ha seguido cobrando un salario público. También queremos manifestar que si este problema venía de lejos y no es inédito, sería ahora un buen momento para reconocerlo.

Las vecinas y vecinos de la ciudad, como lo somos también los miembros de nuestro grupo político, reclaman declaraciones y acciones consecuentes con la gravedad de la situación. Desde Compromís per Vila-real queremos manifestar que si todavía queda alguna persona que se pregunta por qué no ha entrado nuestro partido a conformar gobierno con Benlloch, este es uno de los muchos ejemplos de lo que pensamos que se debe mejorar en la nuestra ciudad. Necesitamos que el PSOE nos trate, no solo a nosotras, sino a todos, con dignidad política. Si realmente desde el Gobierno socialista de Benlloch quieren llegar a acuerdos, necesitamos que la relación de confianza, que actualmente no existe, se refuerce y no se nos esconden casos como este.

Por lo que respecta al ámbito más personal, no podemos más que desear una rápida recuperación a Javier Serralvo.