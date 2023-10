Vila-real aumenta de 225 a 290 los puestos de la Fira de Santa Caterina, que ya tiene fecha

Salto en cantidad de la Fira de Santa Caterina de Vila-real, que pasará de 225 expositores del pasado año a 290 para la próxima edición.

La cifra que propone el Ayuntamiento deberá tener ahora la respuesta de los comercios interesados para rozar los 300 puestos en un evento que el año pasado estrenó el reconocimiento de fiesta de interés turístico autonómico.

Para lograr estos registros, el consistorio ha publicado la convocatoria para que los establecimientos presenten su solicitud de autorización. El plazo para formar parte de la feria más emblemática de la localidad estará abierto hasta el viernes, 20 de octubre. La esperada cita tendrá lugar el 26 de noviembre, a poco más de un mes de Navidad

Criterios de selección

Las solicitudes para participar se valorarán atendiendo a la idiosincrasia de la propia cita, un mercadillo tradicional prenavideño que asienta sus raíces en el mercado otorgado en la Carta fundacional de Vila-real. De esta manera, se priorizarán los productos típicos navideños, como belenes, decoración, turrones, juguetes, frutos secos y productos artesanales tradicionales.

Aunque no serán prioritarios, también se admitirán productos alimenticios preparados o expedidos con instalaciones autorizadas y complementos personales que no desvirtúen el espíritu tradicional de la feria. No se aceptarán puestos de ropa, zapatos, textil y cuero de procedencia no artesanal, complementos personales de venta generalista o alimentos sin la preceptiva autorización sanitaria.

Como anteriores ediciones, la Fira de Santa Caterina ofrecerá también un espacio para que oenegés y asociaciones difundan sus actividades, para lo cual el Ayuntamiento se reserva 20 puestos de venta para su adjudicación.

La concejalía de Comercio ha remitido a los comerciantes las instrucciones detalladas y resolución de convocatoria, que puede consultarse también en el tablón electrónico del consistorio. Las solicitudes deberán ser remitidas al Registro municipal, bien por vía telemática, de manera presencial o por correo ordinario.

Este acontecimiento festivo y comercial se caracteriza por su carácter familiar y permite, entre otras cosas, comprar los primeros turrones artesanales que, muy probablemente, no llegarán a la Navidad. O proveerse de figuras para el belén y adornos para los árboles que ya decorarán en esas fechas un buen número de casas de Vila-real. La Fira no ha parado de crecer los últimos dos años, tras el parón por la pandemia.