Vila-real pagará el análisis de ADN de los restos de los represaliados

El Ayuntamiento de Vila-real asumirá el coste de las pruebas de ADN que se requieren para identificar los restos de las 22 personas que se exhumaron entre noviembre y diciembre del pasado año, tras la petición formulada por los familiares de José Pla Pitarch, represaliado por el franquismo y asesinado el 16 de agosto de 1939.

Con todo, según ha podido saber Mediterráneo, entre los restos hallados podría haber soldados que combatieron en el bando liderado por el entonces general y dictador Francisco Franco.

En concreto, el ejecutivo socialista liderado por el alcalde, José Benlloch, ha asumido la propuesta formulada por Compromís per Vila-real, en el sentido de destinar una partida de 90.000 euros, que se distribuirán en 82.000 para las tareas de identificación genética y los restantes 8.000 euros «para apoyar las actividades que en este sentido promueva el Grup per a la Recerca de la Memòria Històrica de Castellón, después de que la Diputación, con su presidenta Marta Barrachina a la cabeza, anunciara que suspendían las ayudas para preservar la memoria histórica, al considerar que no era importante», explica la portavoz de Compromís, María Fajardo.

Modificación de crédito

De esta forma, Fajardo incide en que el acuerdo de la formación valencianista con el PSPV-PSOE se traducirá en la inclusión de esta partida en una modificación de crédito con cargo a los remanentes del ejercicio 2022 «y siempre, tras finiquitar toda la deuda en facturas pendientes de pago a los proveedores del consistorio».

Los huesos hallados en la fosa común del cementerio de Vila-real corresponden a 22 individuos. / JOSEP CARDA

«Nos alegramos mucho de que en esta nueva legislatura, el PSOE de Vila-real esté apoyando nuestras reivindicaciones y las de las familias. Es reconfortante observar su vuelta a la senda de las acciones progresistas, puesto que no podemos olvidar que en la pasada legislatura no se pidieron las ayudas pertinentes y se nos atacó políticamente por denunciarlo», aseguró Fajardo, al respecto.

Por su parte, desde el ejecutivo socialista, la edila responsable del área de Memoria Democrática, Sabina Escrig, destaca que «recibimos la propuesta de Compromís muy en positivo, porque somos un gobierno progresista, a diferencia de lo que hará el PP, en connivencia con Vox», en referencia, entre otros aspectos, a la derogación de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el anterior ejecutivo autonómico del Botànic y la creación de la que denominan como nueva Ley de la Concordia.

«Nosotros estamos por la labor de apoyar a las familias que quieran recuperar los cuerpos de sus familiares, independientemente del bando en el que lucharon o de las ideologías por las que fueron asesinados», añade Escrig.

1.740 huesos en la fosa común

La exhumación, entre noviembre y diciembre del pasado año, de los restos depositados en la fosa común del cementerio municipal de Vila-real acabó con el hallazgo de un total de 1.740 huesos, correspondientes a 22 personas. Unos restos que los profesionales de la empresa ArqueoAntro que realizó los trabajos, dirigidos por Miguel Mezquida, aseguraron que se encontraban muchos de ellos en mal estado, lo que podría dificultar su identificación. Con todo, desde Compromís, Maria Fajardo, incide en que «esta lucha por la dignidad ya es una cuestión personal».