Unanimidad en Vila-real para condenar el ataque a La Cosa Nostra durante la Magdalena en Castelló

El pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado por unanimidad una propuesta presentada por el grupo municipal de Compromís per Vila-real de condena al ataque violento, presuntamente perpetrado por individuos vinculados a la ultraderecha (la policía investiga el caso, tras proceder a detener a una decena de agresores), en una celebración de la Casa Nostra durante las últimas fiestas de la Magdalena de Castelló, en la que resultaron heridas varias personas, una de ellas de gravedad y que tuvo que ser ingresada en la UCI, vecino de Vila-real.

Eso sí, la propuesta ha tenido que retocarse en dos ocasiones, a petición del PP y de Vox, con el objetivo de lograr también su voto favorable. Desde Compromís han negociado y aceptado ambas modificación "en aras a lograr la unanimidad de toda la corporación". En concreto, los populares han solicitado retirar los dos últimos puntos de la parte dispositiva en los que se mencionaba el apoyo a Guillem Agulló, asesinado por un delincuente de ideología neonazi en Montanejos en el año 1993. Y Vox ha reclamado eliminar la frase "ataque fascista" que, finalmente ha quedado en "ataque por razones políticas o ideológicas". Con todo, la parte expositiva sí que se mantiene tal como la presentaron los valencianistas, en la que señala que "los testigos han identificado a algunos de los atacantes como miembros del Frente Orellut, grupo de extrema derecha"; y advierten de "la peligrosidad de la proliferación y normalización de los discursos de odio protagonizados por la ultraderecha".

Apoyo a las víctimas

Todos los grupos con representación en la corporación municipal (PSPV-PSOE, PP, Compromís y Vox) han coincidido en mostrar su "total apoyo" al vila-realense herido gravemente como consecuencia de la agresión, también a su familia, que ya salió de la UCI, aunque sigue ingresado en el hospital.

El edil Santi Cortells (Compromís) ha asegurado que "todas las ideologías pueden defenderse con las palabras", a la vez que "no hay cabida para la violencia, que no se puede justificar de ninguna de las maneras". Por su parte, desde Vox, Irene Herrero ha aseverado que "siempre condenaremos los ataques vengan de donde vengan". El portavoz popular, Adrián Casabó, ha afirmado que "la violencia no tiene ninguna razón de ser y menos aún por razones ideológicas". Finalmente, la concejala socialista Sabina Escrig advirtió que "estamos entrando en una espiral muy peligrosa", en referencia a la "normalización de los discursos de odio".