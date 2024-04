La historia de Pasqual: De Vila-real al corazón de Disney en California

Tiene 30 años recién cumplidos y ya acumula unos cuantos, básicamente desde que acabó la carrera de Ingeniería Industrial en la Universitat Jaume I (UJI), viviendo y trabajando en varias ciudades de tres continentes (Europa, Asia y América) en la puesta en marcha de proyectos para parques temáticos.

El vila-realense Pasqual Sebastià realizó sus primeras prácticas de carrera en el Efteling, el parque holandés más visitado de Europa después del de Disney en París. Y de allí se trasladó al Walt Disney World Resort en Orlando (EEUU) para completar este periodo de final de sus estudios como ingeniero industrial.

Trabajo en España

«Al regresar a España, estuve trabajando para Parques Reunidos en el parque Warner y en el de atracciones de Madrid. Tras un año allí, me mudé a Hong Kong, en el 2020, pocos días antes de iniciarse la pandemia del covid-19. Allí estuve en el de Disney, participando en la puesta en marcha del área de Frozen durante tres años y medio. Y desde hace un año, la compañía me trajo hasta California, donde tiene sus oficinas centrales, para tomar parte en todos los proyectos que tiene previstos en todo el mundo», relata Sebastià.

Pasqual Sebastià en la nueva área World of Frozen en el parque de Disneyland de Hong Kong. / MEDITERRÁNEO

Tal ha sido su meteórica progresión laboral que en la actualidad el vila-realense Pasqual Sebastià, que entre traslado y traslado aún tuvo tiempo de sacarse un máster en Administración de Empresas, se ha convertido en una de las piezas fundamentales en la creación de una nueva atracción que tiene como hilo conductor la película The Princess and the frog (La Princesa y el sapo o Tiana y el sapo). En concreto, el proyecto que ahora se ultima en esas instalaciones y en el que se ha estado trabajando en los últimos dos años se centra en acabar la nueva atracción Tiana’s Bayou Adventure.

Show programmer

«Mi trabajo es el que aquí se denomina como show programmer, que consiste en preparar las figuras de la atracción, tanto mecánica como electrónicamente, con el objetivo de que puedan ejecutar todos los movimientos suavemente y de forma correcta a diario, puesto que los parques Disney abren todos los días del año», explica.

Sebastià, junto a otro técnico de Disney, con una de las figuras en las que viene trabajando desde hace unos años. / MEDITERRÁNEO

Y avanza Sebastià que «la atracción se inaugurará este verano en el parque de Orlando y a finales de este 2024 en California, y tiene como protagonista a la primera princesa de color de Disney, en un esfuerzo de la compañía por ampliar la representación de todo el mundo y fomentar la inclusión».

Echar la vista atrás

Con todo, a este vila-realense que ha desarrollado su, hasta el momento, vida laboral fuera de España, una de las cosas que más le satisface es «echar la vista atrás y ver que con 30 años he estado viviendo y trabajando en tres continentes, algo que para mí es muy gratificante y por ello me siento sinceramente muy afortunado».

Y en el horizonte más cercano, Pasqual Sebastià ya trabaja en la factoría Disney en la creación de una nueva atracción, fundamentada en la película Frozen, que se instalará en unos años en el parque temático de París. «Es un proyecto al que le tengo muchas ganas, porque habrá algo en la capital francesa en lo que habré trabajado yo y que será más fácil que lo disfruten mis amigos y familiares, ya que es más probable que puedan ir a París, que está mucho más cerca de casa, que a California o Hong Kong», asevera.