La música escolar ix al carrer en Vila-real

En temps passats que no cal que tornen es deia que «les lletres amb sang entren». Afortunadament, aquesta manera d’educar (o millor dit, maleducar) ja és història i les tècniques de formació dels xiquets i xiquetes estan més humanitzades i també s’adapten a l’evolució constant de la societat.

La plaça Major de Vila-real va estar ahir un lloc d’aprenentatge per a més de 350 escolars de la ciutat, que en l’actualitat cursen tercer d’Educació Primària. La cèntrica àgora es va convertir en la seu de la tercera edició d’un concert didàctic que, malgrat la seua joventut, ja és tot un símbol de com els mestres de música ensenyen aquest art a les escoles.

Ho fan mitjançant el Seminari de Mestres de Música de Vila-real, col·lectiu que agrupa als professors d’aquesta matèria de 10 centres educatius de Vila-real. D’aquesta manera, ahir es van aplegar fins a la plaça Major xiquets dels col·legis Concepción Arenal, Carles Sarthou, Bisbe Pont, Angelina Abad, Botànic Calduch, Escultor Ortells, Pío XII i Pascual Nácher, així com també del Col·legi d’Educació Especial La Panderola i alumnes de l’institut Francesc Tàrrega.

Els i les mestres de música dels centre educatius de Vila-real són l'ànima del concert didàctic que, enguany, ha celebrat la tercera edició. / MEDITERRÁNEO

La iniciativa va sorgir per l’interés dels docents per a fer arribar, en un únic esdeveniment, tot allò que s’aprén a les aules a tots els escolars vila-realencs i, a més, traslladar a la societat allò en el que es treballa a les escoles, també en l’àmbit de la formació musical.

I... què es fa?

Però, què es fa en aquests matins de concert didàctic organitzat pel Seminari de Mestre de Música de Vila-real? Doncs, bàsicament, es fa un repàs d’allò que s’ha treballat a classe, tant pel que fa als instruments que s’usen com a les peces musicals que s’escolten. Violí, clarinet, oboé, guitarra, acordió, guitarra elèctrica, percussió, baix elèctric, bandúrria, llaüt o guitarró són, bàsicament, els instruments que s’expliquen als alumnes i es fan sonar en aquesta activitat.

Com és habitual, en les audicions -que es fan en dos torns, un a les 10.00 i l’altre a les 11.30 hores-es barregen les cançons tradicionals amb altres més actuals. Així, els alumnes de tercer de Primària van cantar i ballar cançons com ara La flama, d’Obrint Pas; I tu, sols tu, d’El Diluvi; o Qualsevol nit pot sortir el Sol, de Jaume Sisa. Tot i això, no va faltar l’espai per al costumisme més local, amb la interpretació de l’Homenatge a Vila-real, un recull de cançons populars vila-realenques instrumentalitzades pel mestre Rafael Beltrán.