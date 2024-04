Pablo Albalate, nou secretari local de Joves PV (Compromís) a Vila-real

El congrés local de Joves PV Vila-real, en la seua cinquena edició, ha elegit per unanimitat Pablo Albalate per a rellevar en el càrrec de secretari local Sergio Calvo, després de la presentació de la gestió de Calvo al capdavant d'aquest col·lectiu vinculat a Compromís. Cal destacar que Calvo ha assumit el lideratge de l'agrupació juvenil valencianista en diferents períodes electorals, tan estatals com autonòmics i locals.

D'altra banda, la nova coordinació del col·lectiu ha donat a conéixer les línies de treball que la gent jove de Compromís realitzarà en els pròxims dos anys amb l’objectiu d’aportar activitats, propostes i iniciatives a la gent que «ara està oblidada en el nostre municipi», assenyalen.

El nou secretari de Joves PV de Vila-real amb el seu equip i la líder i portaveu de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo. / MEDITERRÁNEO

Albalate ha explicat que «cansats d’un govern que ens té oblidats i que no fa res pels joves del poble, des de ja fa anys, cal treballar, organitzats, per tal de reivindicar-nos i ser un referent per als joves, sent nosaltres l'única organització jove valencianista del municipi».

Nova coordinadora

D’aquesta manera ha justificat el nou secretari local, Pablo Albalate, la tria de la nova coordinadora a Vila-real, que ha arribat «amb moltes ganes de treballar i d’aportar al nostre municipi, amb iniciatives pròpies i a través del nostre grup municipal en l’Ajuntament».

Albalate estarà acompanyat per Manel Valverde, que assumirà les tasques d'Organització; Carmen Abril, que portarà comunicació i dinamització; Arnau Campos, que assumirà la secretaria de finances; i Lucia Masià, secretària de dinamització.

Al congrés, a banda de la militància, també va assistir la líder de Compromís per Vila-real y portaveu del grup municipal a l'Ajuntament, Maria Fajardo, qui va assegurar que «el relleu valencianista està garantit a Vila-real». A més també va estar present el secretari comarcal de Joves PV, Guillem Roig.