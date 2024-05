Vila-real incorporarà una rotonda per a garantir la seguretat de la nova gasolinera de l'avinguda d’Europa

L'avinguda d’Europa de Vila-real incorporarà una nova rotonda, en el seu encreuament amb el carrer de Borriana, que millorarà la seguretat i el trànsit en aquesta via perimetral de la ciutat. Aquesta glorieta forma part de les obres d'urbanització empreses per la mercantil Plenoil per a la instal·lació d'una nova gasolinera, amb un pressupost pròxim als 250.000 euros i un període d'execució de dos mesos.

“Davant la inquietud que ens han fet arribar alguns pares i mares del col·legi Pius XII, volem traslladar-los la més absoluta tranquil·litat per aquesta nova estació de servei. El projecte de la gasolinera és absolutament legal i segur. És més, suposarà un plus important de seguretat per a aquesta via perimetral tan transitada, millorarà la circulació i facilitarà l'accés al centre”, detalla el regidor de Territori, Emilio M. Obiol.

Plànol de la rotonda que millorarà la circulació. / MEDITERRÁNEO

“S’ha de tenir en compte que no atorgar llicència a qui en té dret d'acord amb la llei no és possible. El promotor d'aquesta gasolinera compta amb tots els requisits legals, ha superat tots els tràmits administratius pertinents, iniciats ja en 2022, i té dret, amb la llei a la mà, a desenvolupar el seu projecte. Però, en aquest cas, a més, hem aconseguit amb la negociació un important benefici per a la ciutat, ja que la construcció d'aquesta gasolinera comportarà també una rotonda que farà molt més segura aquesta avinguda i permeabilitzarà el trànsit”, argumenta Obiol.

Agenda Urbana

En aquesta línia, el regidor recorda que es tracta d'una zona molt pròxima a l'estació de trens, on en futur –“quan les circumstàncies econòmiques ho permeten”, puntualitza- està previst culminar el projecte de l’intercanviador de transports, aprovat en l'Agenda Urbana “amb el major consens polític i social de la història”. Aquesta glorieta i la de l'avinguda del Cedre permetran als autobusos els girs necessaris per a arribar i eixir del futur intercanviador.

“La comunitat educativa pot estar tranquil·la perquè aquest projecte és segur, com ho són les altres gasolineres en nucli urbà que existeixen a la ciutat, algunes en punts que també podríem considerar sensibles com enfront del col·legi Botànic Calduch, al costat de l'hotel o en les immediacions del centre ocupacional i residència de discapacitats, a més de zones residencials com el Madrigal o l'avinguda de França”, valora Obiol.

“És habitual en tot municipi la convivència d'aquestes instal·lacions amb la ciutat, habitatges i serveis, tenint uns nivells de seguretat màxims. No pot negar-se el dret a qui, legalment, el té com és aquest cas”, conclou.