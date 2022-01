El Villarreal B se mide a un Sevilla Atlético muy mejorado

El Villarreal B, el equipo más regular de la primera vuelta del grupo II de la Primera RFEF, inicia esta noche ante el Sevilla Atlético en el Estadio Jesús Navas (21.00 horas) la segunda vuelta del campeonato, frente a un conjunto sevillista que continúa en los puestos de descenso a Segunda RFEF, y que en el partido de la primera vuelta en el Mini Estadi encajó una amplia derrota (5-1), pero ahora la situación es bien diferente y el equipo andaluz tiene mejor cara y empieza a estar más entonado como local

Es cierto que el filial del Sevilla ha experimentado una notable recuperación en los últimos encuentros disputados. De los ocho últimos partidos jugados, sólo perdió dos, ganó cuatro y empató otros dos encuentros. A pesar de sumar muchos puntos, no le dio para abandonar las plazas de descenso de categoría, pero ahora es un equipo menos vulnerable que en la primera vuelta del campeonato liguero.

A por todas

El Villarreal B acude a esta cita tras los triunfos frente al Castellón (3-2) y al Atlético Sanluqueño (4-1), consolidando el primer puesto de la tabla. Eso sí, el equipo de Miguel Álvarez no se fía lo más mínimo. El conjunto de Alejandro Acejo acumula tres meses largos sin caer en su campo, y además no ha podido jugar en los quince últimos días por descanso y el pasado fin de semana no pudo disputar el derbi de la capital hispalense por positivos de covid en el Betis Deportivo.

Para esta cita el filial amarillo tendrá la baja segura del mediocentro Carlo Adriano, lesionado el pasado domingo ante el Atlético Sanluqueño en el Mini. También están lesionados Ramiro Guerra, Aitor Gelardo y Iker Goujón.

El Sevilla Atlético recuperará al extremo diestro Nacho Quintana que en los últimos partidos estuvo citado por el primer equipo, e incluso llegó a debutar tanto en liga como en la Copa del Rey a las órdenes de Julen Lopetegui.

Árbitro balear

El partido entre el Sevilla y el Villarreal B lo dirigirá el colegiado mallorquín Luis Bestard Servera, de 27 años, que tras dos temporadas en Segunda B logró ascender a Primera RFEF, donde en total lleva dirigidos 28 partidos, con un saldo de 11 triunfos locales, ocho empates y nueve victorias visitantes. Ha mostrado 156 amarillas y 11 rojas, de ellas seis esta temporada en curso en siete partidos dirigidos.

Al filial amarillo le arbitró dos veces. Esta temporada 2021/22 en la victoria en la Nova Creu Alta frente al Sababell (0-1) y la pasada campaña, en el empate frente al Nàstic en el Nou Estadi (1-1). Al Sevilla Atlético sólo le arbitró hace dos temporadas, la 2019/20, en el partido perdido en el campo del Yeclano Deportivo (1-0).