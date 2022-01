El Villarreal busca el 'antifichaje' exprés para inscribir a Lo Celso

En busca del 'antifichaje' exprés Los periodistas trabajan a destajo en las últimas horas para conocer las incorporaciones en el cierre del mercado. El aficionado espera ansioso saber con quién se reforzará su equipo favorito. Las secretarias técnicas y los entrenadores esperan como caído del cielo que fructifiquen las negociaciones para firmar ese refuerzo que ayude a lograr sus objetivos. Incluso, los responsables financieros hacen números para cuadrar sus presupuesto y lograr esos miles de euros extra para conseguir el jugador deseado. En el Villarreal, sin embargo, no se busca un fichaje, sino un antifichaje, es decir la salida de un jugador que libere una de las 25 fichas permitidas por LaLiga para sus asociados. El refuerzo ya lo tienen atado y bien atado: Giovani Lo Celso. Un futbolista top, de esas oportunidades a las que no se les puede decir 'no' en el mercado. La cesión con opción de compra está pactada y el internacional albiceleste, fijo en las alineaciones de Lionel Scaloni pese a no ser habitual en el Tottenham para Antonio Conte... pero no puede ser inscrito hasta que no se libere una licencia.

En Inglaterra se da por segura su llegada al Villarreal. Incluso, aunque el club lo mantiene en absoluto secreto, hasta es posible que el futbolista ya esté en España y haya pasado la correspondiente revisión médica. Pero falta el empujón final y conseguir ese antifichaje que permita que Lo Celso pueda estar, cosas del destino, preparado para volver a LaLiga y enfrentarse a su exequipo, el Betis en la próxima jornada del campeonato doméstico. EN EL VILLARREAL SE TRABAJA PARA DAR SALIDA A DANI RABA E INSCRIBIR A LO CELSO, CON QUIEN YA EXISTE UN ACUERDO Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del club amarillo, trabaja contrarreloj para lograr la cesión de alguno de los jugadores de la primera plantilla. Tiene de tiempo hasta las doce de la noche de hoy 31 de enero, momento en el que concluye el plazo para la inscripción de nuevos jugadores. La opción más cercana, pese a la negativa del jugador de enrolarse en Segunda División, es el préstamo de Dani Raba, quien tiene varias opciones, tanto del fútbol español como del extranjero. La posibilidad de que Rubén Peña saliera, al estar recuperándose de una lesión, parece complicada, además de que Paco Alcácer diera su rotunda negativa a abandonar el Villarreal en modo préstamo. En cualquier cosa, todo apunta a que el Villarreal aligerará su nómina y logrará la incorporación del mediocentro ofensivo o mediapunta, Giovani Lo Celso, que supondría potenciar todavía más la considerada mejor plantilla de la historia del Submarino. El argentino llega con el aval de Unai Emery, con quien coincidió en el PSG. La solución, en unas horas, pero la botella se ve medio llena con Lo Celso dentro vestido de amarillo. Les iremos informando...