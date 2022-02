El Villarreal B busca recuperar el liderato en casa del Andorra

No pudo jugar la escuadra grogueta el pasado fin de semana por varios positivos de covid en la plantilla. Esta semana, poco a poco, se han ido incorporando los futbolistas al trabajo para preparar esta cita, y esperar noticias para ver cuándo se jugará el encuentro aplazado frente al Llagostera Costa-Brava, en el Municipal de Palamós. Igual toca la próxima semana, o la siguiente a más tardar.

Nunca venció el Villarreal B en sus visitas al feudo del Andorra. No son muchas, solo dos. La primera acabó con empate (0-0), hace dos años, y la pasada campaña, en la segunda fase del campeonato, los vila-realenses cayeron derrotados por 3-1, en un encuentro donde los muchachos de Miguel Álvarez ya iban de capa caída.

Novedades en el equipo

Para esta cita hay algunas novedades. No estarán por lesión ni Pablo Iñiguez ni Aitor Gelardo ni Ramiro Guerra. Ya está recuperado Carlo Adriano y posiblemente Iker Goujón. Falta saber qué sucederá con el delantero senegalés Nikolas Jackson que se ha entrenado toda la semana con el primer equipo, ante la baja de Gerard Moreno. Por otra parte, su rival cuenta con tres bajas para afrontar este partido contra el Villarreal B. Es el caso de Roger Riera, Marc Pedraza y Carlos Martínez.

El Andorra, que suma tres triunfos consecutivos frente al Nàstic de Tarragona (0-3), Algeciras (1-0) y San Fernando (0-1), también encadena cuatro partidos sin encajar un gol, para un total de 391 minutos sin que su portero Nico Ratti haya tenido que sacar el balón den fondo de su portería.

Un partido especial

Lo será para el joven arquero andorrano del Villarreal B, Iker Álvarez. Para él sería todo un honor poder jugar frente al equipo de su ciudad, tras no poder jugar en el partido de la primera vuelta en el Mini Estadi. El internacional por Andorra espera que hoy se vea «un partido impresionante, muy atractivo y con una buena propuesta de los dos equipos. Los dos queremos tener el balón, pero si no también tendremos nuestras armas, y si quieres ver buen fútbol este es un partido ideal».

Y para Iker Álvarez el de hoy no será un encuentro cualquiera. «Para mí será muy especial jugar contra el Andorra porque he estado allí muchos años, y quieras o no será muy bonito, pero evidentemente tengo muchas ganas de poder ganar», finalizó el arquero.