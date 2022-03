Dani Parejo, protagonista con el gol de la victoria ante el Celta de Vigo, reconoció que "fue un partido muy complicado y que ahora es cada vez más complicado ganar los partidos en LaLiga".

El centrocampista amarillo analizó la situación del equipo: "Veníamos de una buena racha y perdimos en Pamplona. Hemos jugado ante un gran equipo y hemos mantenido la portería a cero. Muy contento porque nos vamos con buenas sensaciones a lo que viene".

Por su parte, apuntó "que ambos equipos se jugaban mucho y la segunda parte fue más abierta debido al gran respeto que se tenían durante el primer acto".

Respecto al gol, Parejo explicó la jugada que decantó el duelo: "Seguí la jugada, vi que Trigueros tenía pocas opciones de chutar, no sé si me ha visto, pero he visto el espacio y me la ha dejado magnífica para lograr el gol".

Un triunfo que sitúa al Villarreal, de forma momentánea, con 45 puntos en la sexta plaza: "Cada vez queda menos y todos se juegan mucho. Hace no mucho estábamos a 7 o 10 puntos del Betis, a día de hoy con un partido menos, estamos a uno. Creo que estamos en una buena línea", afirmó sobre la titánica lucha europea.

Por último, aprovechó para dedicar la victoria a Alberto Moreno: "La semana pasada sufrió lo peor que puede sufrir un jugador, le dedico el gol y la victoria, que se recupere pronto y que pueda volver al césped lo antes posible".