Capoue, sobre el Villarreal-Sevilla: "Para mí, el penalti que me hacen es clarísimo"

Uno de los protagonistas del partido del encuentro ante el Sevilla fue Étienne Caopue, El futbolista galo del Villarreal fue objeto de un claro penalti mediada la segunda mitad, que el colegiado del encuentro, Gil Manzano, no quiso ver.

«Creo que fue un partido muy raro. Sinceramente, creo que mi penalti es clarísimo, pero no, no lo pitaron. Luego el gol fuera de juego no se porque lo anula. Pequeñas cosas pero es el fútbol», explicó, queriendo luego excusar al trencilla: «El árbitro es un hombre a respetar y a veces todos hacen cosas bien y cosas mal», remarcó, para apostillar que «hay que mirar adelante y tenemos que ganar el jueves».

Pérdida de dos puntos

Sobre el empate del rival en el tramo final del encuentro, el francés comentó que «creo que hoy hemos perdido dos puntos. Hemos jugado muy bien, con intensidad y corazón, pero faltan los pequeños detalles y solo nos llevamos un punto», insistió.

Sobre las ocasiones falladas, Capoue comentó que «Hemos controlado todo el partido. No sé cuántas veces han tirado, lo hemos hecho muy bien tanto en defensa como en ataque, pero al final el fútbol es el resultado. Hoy tenemos mucha frustración por este gol en el final».

«Hubiera sido un partidazo si hubiéramos ganado pero no lo hemos hecho. Hoy era un día muy importante para conseguir el camino europeo. Ahora estamos un poco atrás y no podemos dejar puntos hasta el final de la temporada», recalcó.

Sobre el estado de ánimo de la plantilla, confesó que «estamos bien porque somos profesionales, si pensamos en este partido fallaremos. Somos muy fuertes de cabeza y lo demostraremos el jueves. Para nosotros este punto es malo, queremos ganar. Hoy es un mal día malo, vamos a trabajar mucho para olvidar este empate en Vallecas».