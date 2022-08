Es uno de los intocables en el Villarreal CF y el club de la Plana Baixa no negociará por él, remitiendo a los interesados en su fichajes a su cláusula de rescisión, que es de 42 millones de euros. Juan Foyth es uno de los candidatos al carril del '2' en el FC Barcelona. Este martes, según una información de Jijantes, el agente del jugador, Claudio Curti, ha acudido a las oficinas del Barça en la Ciutat Esportiva Joan Gamper a reunirse con Mateu Alemany, el director de fútbol de la entidad culé, el principal valedor del jugador de 24 años nacido en La Plata.

Foyth, que tiene contrato con el Submarino hasta el 30 de junio de 2026, es indiscutible tanto para Unai Emery como para la dirección deportiva amarilla. De hecho, al Villarreal CF no le consta ningún movimiento del FC Barcelona por el lateral derecho argentino.

El futbolista está en la agenda del equipo azulgrana para potenciar el carril derecho de la zaga después de no poder incorporar a César Azpilicueta (Chelsea) y no contar Xavi Hernández con el estadounidense Sergiño Dest.

No está en venta, tajante

Desde el Villarreal CF se asegura que, además de no tener constancia de ningún acercamiento por parte del FC Barcelona, Juan Foyth no está en venta. Por otra parte, si el Barça preguntara por el internacional argentino, la respuesta no sería otra que remitirse a su cláusula de rescisión: 42 millones de euros.

71 partidos con el Villarreal

Desde el equipo amarillo también se asegura que Foyth es una pieza clave del equipo que dirige Unai Emery y ahí están sus cifras desde la temporada 2020-21: 71 partidos, 2 goles, 4 asistencias y un total de 5.558 minutos. Anteriormente había defendido la camiseta del Tottenham y del Club Estudiantes de La Plata.