La cuarta jornada de LaLiga Santander 2022/2023 ya está aquí y el Villarreal CF busca prolongar su buen arranque (no ha perdido todavía). El conjunto amarillo se enfrenta al Elche en lo que supone su estreno liguero como local, no en el Estadio de la Cerámica, el encuentro sino en el Ciutat de València, feudo del Levante, debido a las obras de su recinto. El equipo de Unai Emery suma siete puntos de nueve posibles y aún no ha encajado ningún gol.

Los caminos del fútbol han llevado a Johan Mojica, uno de los mejores laterales izquierdos de la competición y hasta hace unas horas, jugador del Elche, a defender los colores del Villarreal. Las particularidades del mercado y las casualidades del calendario han provocado que el colombiano se marchara el último día de la ventana fichajes al conjunto groguet y que su posible debut vaya a ser contra su exequipo. No es el único aliciente que tendrá un choque en el que participarán algunos de los futbolistas que más están dando que hablar en este inicio del campeonato. Por el bando local, los dos últimos productos de su extraordinaria cantera, Álex Baena y Nicolas Jackson; por el lado visitante, un talento que lleva la firma de otra de las grandes fábricas del fútbol español, Álex Collado, que ha comenzado de la mejor manera su cesión en el combinado franjiverde, donde ya ha dado muestras de su enorme calidad y también ha marcado el hasta ahora único gol de su equipo. El 'trasvase' de Mojica pone la pimienta al Villarreal - Elche Cara a cara Frente a frente dos conjuntos con objetivos muy diferentes, pero las aspiraciones no serán las que decidan un duelo que puede tener más historia de la que se prevé. El partido se disputará este domingo, 4 de septiembre, a las 18.30 horas y no se verá en Dazn, sino a través de Movistar LaLiga (el operador emite todos los partidos de la cuarta jornada de forma exclusiva), por lo que en este caso, solo los clientes que tengan el servicio contratado a través de Movistar Plus+ u Orange TV tendrán acceso a la retransmisión. Otra opción es seguir el partido a través del directo personalizado que realizaremos en el Periódico Mediterráneo. Comenzaremos la conexión una hora antes del inicio del encuentro con la información ya actualizada de las formaciones de ambos equipos.