Finalmente Giovani Lo Celso no jugará el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Argentina. Pese a que el Villarreal CF no ha emitido todavía su parte médico oficial, el centrocampista cedido por el Tottenham ya ha recibido, según confirman desde su país, la noticia de que deberá operarse por una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha.

El futbolista todavía quería apurar la opción de realizar algún tratamiento sin pasar por el quirófano que le permitiera llegar a un hipotético partido de cuartos de final, circunstancia que finalmente parece que no se producirá, según informó ayer TyC Sports. El jugador será operado en los próximos días, probablemente este jueves, probablemente en Finlandia, según apunta la misma fuente.

El lamento de Scaloni

El jugador groguet, por tanto, se quedará sin acudir a su segundo Mundial --estuvo en rusia 2018 pero no disputó minuto alguno--. Una confirmación que se esperaba, porque las últimas declaraciones del seleccionador Lionel Scaloni habían insinuado que era prácticamente imposible que Lo Celso fuera parte de la lista definitiva de convocados: "No llevaré a ningún tocado", dijo. "El que se suba al avión esté apto para jugar el primer partido", añadió el entrenador argentino, lementando su ausencia: "Numéricamente hay un reemplazante, pero futbolísticamente no", añadió.

Gran decepción para Gio Lo Celso, futbolista que ha estado realizando un tratamiento especial para intentar llegar como sea al Mundial, dedicándole incluso 9 horas al día a su cuerpo para intentar llegar.