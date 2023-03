Semana importante, una de las que más de la temporada, para el Villarreal CF, que vuelve a la Conference League, celebra a lo grande su centenario y puede rematar su remontada en LaLiga. Por ello, uno de los hombres fuertes del vestuario, Raúl Albiol, ha comparecido en rueda de prensa. Y como cada vez que habla, hay que escucharle (o, por aquí, leerle).

Da igual que no esté bien en la competición de su país, que haya mal rollo en el vestuario o que haya cambiado de entrenador varias veces a lo largo de la temporada. Nadie en el vestuario del Villarreal quiere tener un susto ante el Anderlecht en los octavos de la Conference... y así lo deja claro uno de los pesos pesados del Submarino, Raúl Albiol.

«En Europa cualquier rival te puede complicar, ya lo vimos en la fase de grupos», constató. «Si no tenemos un buen día y no estamos concentrados, cualquier equipo te puede ganar», recalcó. «Debemos sacar un buen resultado en la ida para disputar la vuelta con garantías», insistió.

El capitán desveló que el equipo está mucho mejor ahora que ha logrado encadenar dos victorias en LaLiga, truncando una racha de cuatro derrotas seguidas; confianza que parece haber recuperado el plantel y que ha de plasmar en el Lotto Park de Bruselas: «Debemos sacar un buen resultado para jugar la vuelta en casa, con nuestra gente, con mayor tranquilidad». «También está la fiesta del centenario en la que habrá un buen ambiente, por lo que es una buena semana para coger confianza», recordó Albiol.

Y, luego, el Betis

Y es que la semana llega de lo más cargada para el Villarreal, ya que tras el partido ante el Anderlecht, el viernes será uno de los actos más importantes del centenario en el Estadio de la Cerámica, mismo escenario en el que el domingo por la tarde el equipo que dirige Quique Setién recibirá al Betis en el campeonato doméstico. «Necesitábamos ganar después de perder cuatro partidos seguidos: con estos seis puntos volvemos a coger confianza, porque nos vemos cerca de los puestos europeos», señaló el valenciano.

Los verdiblancos llegan quintos con 41 puntos, cuatro más que los groguets (sextos). «Afrontamos este tramo final de la temporada no muy lejos de nuestro objetivo, que es entrar en Europa; y con la ilusión de la Conference, que conforme vayamos avanzando, le daremos mucha importancia y la gente, igual», refrendó. «Es un título europeo importante, y a todos nos haría gran ilusión jugar una nueva final europea», reseñó.

Su futuro

«Aún no he hablado con club», habló, ya en clave personal. «Estoy muy tranquilo, igual que ellos, porque lo importante es el rendimiento y cómo me vaya encontrando», dijo Albiol «Cuando tenga que hablar con ellos, lo haré, pero ahora solo pienso en disfrutar», comentó. «Vas cumpliendo años y lo vas disfrutando más, porque sabes que esto no va a ser para siempre», refrendó. «Intento disfrutar cada semana al máximo, cada viaje...», ahondó. «Lo más importante es que física y mentalmente me encuentre bien para rendir y que el club esté contento conmigo», observó. «Si todos decidimos que continúe, no habrá ningún problema», acabó.