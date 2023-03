El Villarreal celebra el próximo viernes 10 de marzo los 100 años de historia del fútbol en Vila-real con la constitución como sociedad deportiva del CD Villarreal. Era la primera semilla de lo que hoy es un club que desde 1992, y ya han pasado 31 años, siempre ha estado en el fútbol profesional. Una ciudad de 17.000 habitantes cuando se fundó el primer club y ahora tiene sólo 51.000, que tiene dos motores de marca asociados a ella: la cerámica y el fútbol. El grado de conocimiento de Vila-real en el mundo es muy alto y está asociado a las gestas de su equipo. Todavía recuerdo, porque se me estremeció la piel, cuando en una conversación informal en una estación de autobuses de San Francisco, un joven de apenas 20 años me recordaba la tanda de penaltis de la final de la Europa League ante el Manchester United. Para los puristas este Centenario no se corresponde con el nacimiento de lo que es el Villarreal CF con su número de club federativo actual, que data de 1954. Es tal cual, pero también lo es que este proyecto de talla mundial comenzó por el empeño de José Calduch Almela, primer presidente.

En esta historia no olvidaré a Pascual Font de Mora, gracias a cuyo esfuerzo el club se consolidó en Segunda División. Y ahora Fernando Roig ha decidido poner toda su ilusión y cariño en celebrar este Centenario. Llega en un gran momento de la entidad. Con un patrimonio en infraestructura que muy pocos clubs poseen el mundo, de la mano de dos ciudades deportivas y un estadio situado en el mismo sitio en que se hizo el primer campo de fútbol en Vila-real, que es una preciosa joya arquitectónica. Más de 20.500 abonados que pueden ser considerados como un récord si se revisa la ratio por habitantes del área de su influencia. Un nuevo proyecto deportivo El club se encuentra ahora en un proceso de construcción de un nuevo proyecto deportivo acorde a sus parámetros económicos. Un nuevo ciclo comienza. Y hay que tener plena confianza en las decisiones del hombre que dirige el club desde la sombra: Fernando Roig Negueroles. Con su habitual discreción y, en un segundo plano, lleva meses tomando decisones, planificando y ajustando económicamente la partida de gastos. Todos los clubs sufren baches coyunturales como el que ha vivido hace poco con las cuatro derrotas consecutivas. Incluso, Quique Setién ha demostrado personalidad con algunas de sus decisiones que tienen mucho de clave de futuro. El Villarreal es también lo que es porque vive en un entorno mediático favorable, aunque siempre las críticas en momentos puntuales puedan escocer, y un entorno social que siempre rema a favor de viento. No es fácil crecer más con un hábitat demográfico mucho menor que otros rivales. Y se ha hecho gracias a la buena gestión. La historia de la pequeña aldea 'gala' del Villarreal Te puede interesar: Villarreal CF Juan Román Riquelme volverá a vestir la camiseta del Villarreal CF Villarreal CF La crónica | Gerard Moreno termina con el maleficio del Villarreal a domicilio en Almería (0-2) El club prepara una bonita fiesta para este viernes, que intentará tocar la fibra sensible de la afición grogueta. Les recomiendo no se la pierdan. Me consta el empeño y el esmero que han puesto desde hace meses Negueroles y su equipo de trabajo en el Villarreal para que todo salga bien. Algo bueno habrá hecho el club en todo este tiempo para Riquelme, Sorín, Forlán... crucen el charco para estar en el partido de leyendas del 25 de marzo y respondan con cariño a la invitación. El viernes 10 de marzo de 2023 será la fiesta del Villarreal. Por el club ha pasado gente importante en ese bonito cuento de una pequeña aldea gala que lucha contra muchos imperios romanos como lo hacía Asterix y Obélix con su pócima mágica en las historietas de Goscinny y Uderzo. Y echaré mucho en falta a una persona maravillosa como José Manuel Llaneza. ¡Cómo lo va a disfrutar desde el cielo! No le fallen y denle una alegría con su presencia. Orgullo groguet.