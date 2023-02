A fondo: El Anderlecht, el destronado ‘rey’ de Bélgica, rival del Villarreal en los octavos de la Conference

El Anderlecht, con más pasado que presente en cuanto a historia y potencial futbolístico, es el rival del Villarreal CF en los octavos de final de la Conference League, sorteados ayer en Nyón (Suiza), en una eliminatoria que arrancará el 9 de marzo en Bruselas para siete días después acabar en el Estadio de la Cerámica.

El Submarino se las verá con el histórico dominador del fútbol belga, un Anderlecht que, con 34 títulos ligueros, es el más laureado de su país, aunque no conquista la Jupiler Pro League desde el 2017 y que esta temporada está inmerso en una grave crisis. No en vano, es noveno en una competición ya devaluada de por sí con el paso de las décadas, lejos de la pujanza que tuvo en los años 80 y 90 del pasado siglo (ahora mismo, octava en el ránking de la UEFA, con LaLiga en el segundo lugar; otra cosa bien distinta es su selección: cuarta en el listado de la FIFA tras haber llegado a estar a la cabeza), a 28 puntos del liderato a ocho jornadas del final y fuera de la lucha por las competiciones europeas.

Esquivó a los dos italianos

No puede quejarse demasiado el Villarreal (16º del ránking UEFA). El Anderlecht (113º) no era el más asequible de los posibles rivales (cualquiera de los ocho que habían superado el play-off, disputados entre los segundos de grupo de la Conference y los terceros rebotados de la Europa League), pero tampoco estaba entre los que había que evitar a toda costa (los italianos de la Fiorentina y Lazio). El único condicionante del sorteo era que no podían quedar emparejados dos representantes de una misma federación nacional.

El Villarreal jugará en Bélgica cuatro días después de hacerlo en Almería. Tras el encuentro en el Estadio Constant Vanden Stock-Lotto Park (9 de marzo), recibirá consecutivamente al Betis (12) y al Anderlecht (16), antes de desplazarse a Pamplona (día 19).

El camino de los belgas en la Conference

El Anderlecht superó, el jueves, al Ludogorets Razgrad por penaltis (1-0 en Bulgaria, 2-1 en Bruselas). Venía de ser segundo en su grupo de la Conference, por detrás del West Ham, pasando con apenas ocho puntos. Para meterse en la liguilla había eliminado a los suizos del Young Boys también desde los once metros, después de un primer cruce más sencillo ante el humilde Paide Linnameeskond de Estonia (global de 5-0).

No hay precedentes con el Anderlecht, aunque sí con otro club belga, el Brujas, al que ganó por 2-1 en los dos partidos de la liguilla de la Europa League, en 2010.

Sin goles con valor doble, pero con VAR

Hay que recordar que si la eliminatoria está empatada después de 180 minutos de juego, irá a la prórroga, independientemente del número de goles que haya marcado cada conjunto en casa y fuera. Si Villarreal y Anderlecht continúan sin poder deshacer la igualada después de los 30 minutos adicionales, todo se acabará decidiendo en la tanda de penaltis.

Además, el VAR ya está disponible, después de que el sistema de videoarbitraje no estuviera operativo durante la fase de grupos.

El sorteo de los cuartos será al día siguiente de la vuelta de los octavos (17 de marzo); ronda prevista para los días 13 y 20 de abril.

La valoración de Marcos Senna

El director de Relaciones Institucionales del Villarreal, Marcos Senna, subrayó que el Anderlecht «es un equipo que está en media tabla, pero lo va dará todo en la competición». «Sabíamos que de aquí hacia adelante íbamos a encontrar equipos muy complicados, así que toca estudiar al rival para intentar pasar a la próxima ronda», añadió en declaraciones a Movistar.

Sobre si el Submarino está más pendiente de llegar a Europa vía LaLiga o si le estimula más la Conference, Senna opinó: «Nosotros siempre estaremos pendientes del partido siguiente». «Ahora mismo queremos volver a ganar y tener una buena dinámica; y, a partir de ahí, a disfrutar», profundizó poniendo el foco en el Villarreal-Getafe del próximo lunes, con la intención de cortar la hemorragia (cuatro derrotas consecutivas).