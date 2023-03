Quique Setién espera un Villarreal-Betis con alternativas. Un duelo abierto en el que «la eficacia» marcará la diferencia frente a un adversario que «tiene muy buenos futbolistas» y con un «trabajo muy bueno».

«A pesar de la derrota en Manchester [el jueves en la Europa League: 4-1 contra el United] no está mal», señaló. «Es un equipo fiable y que no tiene altibajos», ponderó. «Vamos a buscar el control, pero no es fácil con equipos de esta calidad», anticipó. «Es un equipo que conozco bien: estamos advertidos y sabemos que nos van a complicar y comprometer mucho», dijo.

El cántabro, que entrenó a los verdiblancos, manifestó que «es un partido más, pero allí tengo muchos amigos». «El final de mi estancia fue un poco duro en los partidos, pero el trabajo diario era bueno y disfruté mucho», recordó. «Es un club del que soy socio y le deseo lo mejor», incidió. «Es una etapa bonita en la que coincidí con gente con la que tengo amistad, y eso no se olvida», zanjó.

Por otro lado, Setién consideró que no es un encuentro determinante para el Villarreal, cuatro puntos y un puesto por debajo del Betis: «Es mejor tener la despensa llena, pero no lo considero fundamental». «Claro que queremos ganar y sería muy importante hacerlo, pero queda mucho», agregó.

«Gerard cada vez está mejor, con más chispa y con un ritmo más alto, pero tenemos que controlarle, porque tenemos una carga de partidos importante al jugar domingo y jueves». Quique Setién - Entrenador del Villarreal CF

Las bajas y las dudas

Sobre las bajas, Setién aclaró que Gerard Moreno está bien y podría jugar de inicio, pero con matices. «Cada vez está mejor, con más chispa y con un ritmo más alto, pero tenemos que controlarle, porque tenemos una carga de partidos importante al jugar domingo y jueves». Además, el santanderino confirmó que Étienne Capoue estará de baja unas semanas debido a un tema muscular.

Emocionado con la fiesta

Preguntado por la fiesta del centenario, Setién contó que se queda con el penalti de Gerónimo Rulli que significó el título de la Europa League en 2021: «Parecía que lo estábamos viviendo, sabiendo lo que iba a pasar: fue emocionante».

«El acto me encantó, se repasó la historia y fue muy especial», ahondó. «Es impresionante lo que ha logrado el club, no está al alcance de cualquiera lo que el Villarreal ha conseguido», valoró. «Hay que hacer muy bien las cosas para vivir lo que ha vivido la gente del Villarreal», concluyó el cántabro.

«Partido de seis puntos»: así lo ve Manuel Pellegrini

Su homólogo del Betis, considera la visita a su antigua casa como «un partido de seis puntos»: «El Villarreal está por debajo de nosotros y hay que mantener la distancia, ganarle la diferencia de goles», manifestó, con la mente puesta en el 1-0 de la primera vuelta en el Benito Villamarín.

El chileno, de su antiguo club, destacó que «más que un equipo, es una institución». Además, hizo un repaso a su trayectoria en el Submarino (2004 a 2009). «Tuve la fortuna de estar allí cinco años, y ahora es un Villarreal con presupuesto Champions, con buenos jugadores y todos los años buscan crecer», lo que le «merece el máximo respeto», recalcó.

El balance del chileno con el Submarino

El Submarino, con Pellegrini a sus mandos, fue subcampeón liguero en 2008 y semifinalista de la Champions dos años atrás. Sin duda, es uno de los entrenadores de referencia en la ya centenaria historia de los groguets.

Desde su marcha, el chileno se ha visto las caras en cinco ocasiones en Vila-real con los amarillos, con un balance de dos triunfos, dos derrotas y un empate (una vez con el Real Madrid, dos con el Málaga y otras dos con el Betis).