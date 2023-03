El Villarreal CF es un club modélico en todos los sentidos. El club de la Plana Baixa albergó el pasado sábado uno de los grandes actos del Centenario del Villarreal CF: el bautizado como Partido de las Leyendas. Las Leyendas del Villarreal y Leyendas de España de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se midieron durante la tarde del sábado en un encuentro repleto de grandes futbolistas de la historia del Submarino y del combinado nacional que terminó con un resultado de 0-1 para Leyendas España.

En los prolegómenos del partido el club realizó un espectacular homenaje a alrededor de 150 exjugadores que durante distintas épocas defendieron la camiseta amarilla y, tras ello, se disputó el Partido de las Leyendas.

Precisamente tres leyendas del Submarino atendieron a Mediterráneo para dar su punto de vista de su estancia en el club, el presente y cómo ven el futuro de la entidad. Robert Pirès, Diego Forlán y Joan Capdevila sientan cátedra hablando de fútbol.

Pirès: "La afición del Villarreal siempre podrá decir que vio jugar a Román"

Robert Pirès nunca olvidará su paso por La Cerámica. «Estuve cuatro temporadas en el Villarreal y fui muy feliz. ¿Cómo me iba a perder el Centenario? Para mí era muy importante poder estar aquí y volver a encontrarme y jugar con mis excompañeros. Fue un paso muy importante en mi carrera, donde disfrutamos y lo hicimos bien en Liga y Europa», analizó durante su estancia por el Partido de Leyendas. «Todo esto se debe al presidente, a Fernando Roig, porque sabe mucho de fútbol y temporada tras temporada monta equipazos. De hecho, al ver los nombre de las leyendas del Villarreal se nota el nivel de los jugadores que han pasado por este club a lo largo de la historia», insistió.

Para el francés, el partido «fue una gran fiesta del fútbol. La afición del Villarreal siempre podrá decir que ha tenido la gran suerte de ver jugar en su equipo a jugadores como Riquelme, Forlán, Senna...», finalizó.

Forlán: "Mi crecimiento fue paralelo al del club y le estaré eternamente agradecido"

Diego Forlán se convirtió en leyenda del fútbol mundial en el Villarreal, siendo incluso Bota de Oro europea. «Nunca olvidaré mi etapa en el club. El crecimiento del club y el mío fueron paralelos, y le estaré eternamente agradecido al Villarreal», explicó entre risueño y emocionado.

«Es bonito volver a reencontrarse con los compañeros y poder jugar en este estadio de nuevo. Estoy agradecido por haber tenido la ocasión de formar parte del Centenario del club, junto a mi familia. Fue lindo el trato y cómo me recibió la afición. Las muestras de cariño fueron impagables»

«El Villarreal para mí siempre será mi casa. Fueron tres años maravillosos donde crecí tanto en lo personal como en lo profesional y estoy muy feliz de formar parte de esta familia», apuntó un Forlán que destacó que «el Villarreal hoy en día es una marca a nivel mundial en el fútbol y eso es importantísimo». «En todos los rincones del mundo se sabe del potencial y el nivel de esta entidad», arguyó.

Capdevila: "En el Villarreal disfruté del fútbol y eso no pasa en todos los clubs"

Otro de los más aclamados fue el campeón del Mundial y dos veces de la Eurocopa Joan Capdevila. El ilerdense reconoció que «solo puedo darle las gracias en mayúsculas a este club que siempre me lo ha dado todo».

«El Partido de las Leyendas, a mi modo de ver, superó todas las expectativas. Fue brutal. Y, además, el ser elegido en el mejor once de la historia... ¡Eso sí que no me lo esperaba! Es bonito sentir el reconocimiento a toda mi trayectoria dentro del club», recalcó.

Uno de los aspectos que destacó fue lo a gusto que estuvo: «Debo confesar que mi etapa en el Villarreal me marcó, no solo por los éxitos deportivos, sino porque aquí pude disfrutar realmente del fútbol y eso no sucede en todos los clubs cuando eres profesional».

«El Villarreal es un club muy familiar, que trabaja muy bien y que te ofrece todas las facilidades para ejercer tu profesión. Es admirable», confesó.