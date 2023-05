Raúl Albiol, en su acto de renovación con el Submarino, se mostró orgulloso y feliz de seguir una temporada más en uno de los clubs donde más ha disfrutado en su larga carrera deportiva.

¿Se veía cinco años en Villarreal?

"El Villarreal me fichó medio lesionado, acababa de pasar una lesión en Nápoles y la confianza a pesar de esa lesión y no dudé nada en venir. Está claro que vine con unos años y nunca sabes si vas a durar tres, cuatro, cinco o seis. Depende de cada temporada va cambiando porque son duras y largas, hay que ver como va el cuerpo, a día de hoy me he ido encontrando bien y espero que pueda recuperarme de esa lesión y volver a mi máximo nivel".

No hay secretos

"No hay secreto, se trata de que te guste el fútbol, cuidarte, entrenar y mantenerte vivo. Esas ganas e ilusión de seguir compitiendo son lo que te mantienen vivo cada día, descansar, alimentación, entrenamiento. Las cosas básicas que cualquier deportista hoy en día las hace y a partir de ahí la mente, la cabeza es la que va guiando y competir es lo que me alimenta".

Se siente en casa

"El Villarreal me ha dado mucho. En dos sitios me he sentido muy querido: Nápoles y Villarreal. Creía que era difícil en algún sitio sentirme como en Nápoles y aquí lo he conseguido. La afición me ha tratado fenomenal y nunca le podré agradecer lo que me han dado. Igual que el club y los compañeros. Es uno de los sitios donde más feliz me he encontrado en mi carrera y donde más feliz estoy ahora en esta recta final de mi carrera. Me gustaría estar en el campo todos los partidos pero ahora he tenido que parar y tengo que recuperarme bien para dar mi nivel. Deseando volver en la Cerámica".

Uno de los líderes

Hay jugadores con experiencia pero los veteranos aprendemos de los jóvenes y viceversa. Entre todos intentamos tirar hacia delante y conseguir los objetivos, el fútbol no depende de un jugador ni de varios. Mi trabajo ahora es ayudar al equipo desde fuera a mis compañeros, con los que tengo un relación fenomenal con todos

No descarta la Champions

"Está claro que todos queremos la Champions pero a día de hoy es la más difícil. La que tenemos más atada es la Europa League pero quedan aún cinco partidos, son muchos puntos y puede pasar cualquier cosa. Al final parece que estés lejos, estás a siete, pero te puedes poner a cuatro el lunes. Cambia todo mucho pero nosotros lo que tenemos que hacer es ganar nuestros partidos y faltando dos, tres jornadas veremos donde nos podemos quedar".

Uno de los más veteranos de la Liga

"Me hace ilusión ver jugadores de mi año o más mayores (Joaquín, Modric), y enfrentarme a ellos, pero lo que más me motiva es poder enfrentarme a jugadores jóvenes de 15-20 años y ver que puedo competir ante ellos. Eso es lo que me mantiene y el día que no pueda hacerlo me iré, pero está claro que mi objetivo no es ser el más viejo de la Liga".

Ejemplo para los jóvenes

"Es bonito porque alargar tu carrera y tiene que ser el objetivo de cualquier joven. Cuantos más años juegues, más vas a disfrutar, luego lo vas a echar de menos. La adrenalina de poder competir, entrenar, viajar y vivir muchas cosas que ya no tendrás. Hoy en día se puede, con todos los medios que hay, si las lesiones te respetan se puede aguantar mucho más que hace años".

Partido ante el Athletic

"Sabemos que llevamos cuatro empates en casa seguidos ante ellos, sabemos la igualdad que con el Athletic y es un equipo que lucha con nosotros por Europa objetivos europeos, el que gane saldrá muy fortalecido".

Las palabras de Fernando Roig Negueroles

El consejero del Villarreal valoró la renovación del central de Vilamarxant: "Lleva cuatro temporadas aquí, cuando lo firmamos del Nápoles por tres años dudamos si el tercero nos iba a dar rendimiento y lo hemos tenido que renovar dos veces más. A ver si el año que viene nos sentamos otra vez y aguanta como Reina, dijo entre risas. Se cuida mucho y está ahora con unas molestias haciendo esfuerzos para competir, agradecer su esfuerzo, va a continuar un año más con nosotros y seguro nos va a dar rendimiento el año que viene y esperemos alguno más. Como quieres ser entrenador va a empezar a entrenar a los 54 años si sigue a este ritmo, darle la enhorabuena y a ver si seguimos muchos años más.