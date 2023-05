Esperaba tener más minutos en el Villarreal CF pero la regularidad de su competidor por el puesto de central izquierdo, Pau Torres, le ha privado de protagonismo. Jorge Cuenca reconoció ayer tal extremo: "Me hubiera gustado jugar muchos más minutos, pero es lo que tiene el fútbol profesional, por lo que debo aprovechar las oportunidades que me lleguen, y esta es una", indicó en relación a su posible titularidad ante el Girona ante la baja de Pau.

"Jugar o no es algo que debe decidir el míster esta semana. Si me toca espero estar lo mejor preparado posible y con la idea de dar el mejor rendimiento Al final se trata de aprovechar las oportunidades, siempre quieres jugar más y sentirte más importante. No he tenido eso, pero lo que me toca es trabajar", dijo.

Respeta al Girona

Cuenca expresó que en el partido de la primera vuelta "ya vimos el potencial del Girona", que es un equipo al que le gusta tener la pelota, salir desde atrás y que tiene jugadores de calidad.

"Están en un gran momento, lo que deja claro que no va a ser un partido nada fácil. Como he dicho son un buen equipo, por lo que jugando en su campo somos conscientes que será un partido muy complicado", agregó.

El defensa madrileño también apuntó que el equipo tiene como objetivo "alcanzar las plazas europeas, ya sea Liga de Campeones o Europa League. Ganando amarraríamos la Europa League, y además nos permitiría seguir pensando en algo más. Si matemáticamente es posible que nadie dude que vamos a pelear la Liga de Campeones hasta el final".

Por último, sobre si se ve el sustituto de Pau Torres en un futuro, Cuenca manifestó que “nunca se sabe qué puede pasar, cada uno es un mundo y cada jugador tiene lo suyo. Yo tengo mi propio camino. Pau es un gran jugador al que hay que admirar su carrera, tiene mucho mérito. Me siento capaz de afrontar todos los retos que se me pongan delante”, finalizó.