El Villarreal femenino se juega el ser o no ser en la primera división en 90 minutos frente al Athletic en Lezama, a partir de las 12.00 horas. No estará fácil, pero la misión no es imposible. Lo que está claro es que si ganan las vila-realenses estarán salvadas pase a lo que pase en otros dos encuentros donde también anda en juego evitar el descenso a Primera Federación. No es mal rival el conjunto vizcaíno, aunque en su hoja de trabajo queda claro que esta temporada las leonas no han estado nada finas en su campo, con muchos partidos perdidos.

Nueva oportunidad Al equipo de Sara Monforte se le escapó la permanencia el pasado sábado en el minuto 94 cuando le empató el Atlético de Madrid en el Mini Estadi. Del 1-0 se pasó al 1-1 que ahora le obliga a depender de sí mismo para salvarse, pero no está garantizado que se gane al Athletic en su campo, un clásico e histórico del fútbol femenino nacional. Valen dos resultados La cuestión está clara. El Villarreal se salvará si ganar en Lezama y si empata, y si se pierde ante las rojiblancas, valdría el empate entre el Alavés y el Alhama. A partir de ahí, con una derrota se complicaría todo. Una victoria de las vitorianas o de las murcianas consumaría el descenso de las vila-realenses en caso de perder en tierras vizcaínas. Así que lo mejor es ganar este último partido del curso liguero y no estar pendiente a lo que hacen terceros. No relajarse Sabiendo que ganando o empatando en Lezama la permanencia estará asegurada, Sara Monforte dijo el jueves que «no puedes ir a empatar. Tenemos que ir a ganar. Dependemos de nosotras. No hay otra opción y las chicas lo saben. Igual que contra el Atlético de Madrid, que fuimos a ganar, en Lezama también». Horario unificado En esta última jornada del campeonato hay horario unificado para los emparejamientos donde haya algo en juego. En realidad, todo se centrará en estos dos partidos que comenzarán a partir de las 12.00 horas. Muy pendientes de Lezama, pero también de lo que suceda en el duelo donde jugarán los dos equipos que en estos momentos ocupan las plazas de descenso: Alavés-Alhama.