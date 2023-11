Dolido por la imagen. Gerard Moreno, uno de los pesos pesados dentro, fue muy autocrítico tras la derrota del Villarreal ante el Athletic Club: «Es difícil decir algo hoy (ayer), la primera parte ha sido muy floja no podemos dar esa imagen», apuntó sin pelos en la lengua.

En la misma línea, lamentó el mal rendimiento en la Cerámica: «Solo hemos ganado un partido en casa y no puede ser, tenemos que mirarnos nosotros mismos y dar dos pasos hacia delante». El 7 groguet reconoció «que era una buena oportunidad para acercarse a los puestos de arriba»: «Teníamos esperanza pero cuando te marcan tres goles en tu campo cuesta mucho, hoy no puedo decir otra cosa que pedir perdón. Lo de la primera parte no puede volver a pasar, es difícil dar hoy una valoración del partido».

Sobre la debilidad defensiva, fue tajante: «Tenemos que defender todos, no solo defienden los de detrás, tenemos que ponernos el mono de trabajo, si no estamos todos juntos no vamos a ningún lado».

Asimismo, se posicionó a favor de Pacheta: «La confianza hacia el míster es total pero debemos mejorar porque somos el Villarreal y tenemos que luchar por lo que siempre hemos luchado». Por último, lanzó «que deben darle mucho más a la afición para que se enchufe».