La crónica | Un encorajado Villarreal B doblega al súper Real Valladolid en La Cerámica (1-0)

Un Villarreal B encorajado y muy peleón se alzó con el triunfo ante uno de los grandes aspirantes para subir a Primera División como es el Real Valladolid. A base de sacrificio y mucho pundonor se logró sumar tres puntos de oro. Se supo sacar provecho al gol marcado por Álex Forés en el minuto 21, tras un buen pase de Carlos Romero. Con el 1-0 durante tantos minutos, la emoción estuvo servida. En los 10 últimos minutos los vallisoletanos se volcaron, sin éxito, en busca de un empate que nunca llegó a subir al marcador.

Pocos cambios en el once titular de aquel equipo que cayó derrotado en el campo del Albacete. Miguel Álvarez no quiso arriesgar con la presencia de Alberto del Moral entre los once elegidos. Pero en esta ocasión el equipo ‘groguet’ dio la cara. Le plantó cara a un rival que empezó dominando y con clara superioridad en la posesión del balón (35-65%), una estadística que se fue igualando con el paso de los minutos.

El Real Valladolid llevó la voz cantante, pero apenas encontraba espacios para llegar a los dominios de Íker Álvarez. Los vila-realenses, por su parte, buscaron enviar balones largos a las dos puntas (Jorge Pascual y Álex Forés) o bien buscar las penetraciones por la banda tanto Javi Ontiveros, que repitió por la derecha, y Carlos Romero, por la izquierda.

Llegadas

Se pidió penalti en el área de pucelana en el minuto 17 por unas claras manos de un defensa, pero el colegiado dijo que dicha mano llegaba de un rebote. Total, protestas estériles de los jugadores. La segunda ocasión de peligro cayó en el área del Villarreal B con un zambombazo de Robert Kenedy que salió por encima del larguero.

El animoso filial amarillo se fue desmelenando con el paso de los minutos. Movieron y triangularon bien. El 1-0 llegó en el minuto 21 tras un centro raso de Carlos Romero a la frontal del área. El cuero le llegó a Álex Forés y este, tras adentrarse en el área, lanzó raso a la cepa derecha del palo de la portería de Jordi Masip. Gran gol. El octavo para el joven ariete valenciano.

Estuvo animado durante muchos minutos el equipo de Miguel Álvarez. Javi Ontiveros lanzó con fuerza desde la frontal y el portero visitante rechazó a saque de esquina. El Valladolid apretó en la recta final de la primera parte.

Intermedio

Con la mínima renta para el Villareal B (1-0) y con mucho por delante por el potencial del rival se llegó al final de unos 45 primeros minutos que se fueron animando con el paso del tiempo. El segundo tiempo arrancó con un cambio, pero en las filas del Real Valladolid. Y los blanquivioletas salieron intentando imponer su ley ante un filial que a la contra pudo rematar el partido.

Como la ocasión de Álex Forés, a pase de Aitor Gelardo, que se plantó solo ante el portero Masip y este rechazó a córner, a pesar de que el colegiado señaló servicio de portería. Luego se llegó a la recta final con los vallisoletanos a tumba abierta en busca del empate. Pudo igualar Joni Montiel en el minuto 77, pero se la paró Iker Álvarez.

Y al final, triunfo. Gran triunfo para los muchachos de Miguel Álvarez que ya piensan en el partido de este jueves contra el Real Oviedo en La Cerámica, a partir de las 19.00 horas