Si este Villarreal B no se pone las pilas y si no llegan refuerzos va a sufrir lo que no está en los escritos. El colista de Segunda División, el Cartagena, le dio un serio aviso en el Nuevo Cartagonova. A pesar de firmar una gran primera parte, que acabó con ventaja 0-1. Tras el descanso los errores se fueron produciendo en todas las líneas, en la portería, en la defensa, en el centro del campo y delante casi nada porque apenas llegaron balones.

Una de las peores actuaciones del filial amarillo esta temporada para encajar una de las derrotas más amplias de esta temporada. Los cartageneros le mojaron la oreja a los vila-realenses tanto en La Cerámica como en el Nuevo Cartagonova. El equipo de la Plana se desplomó de mala manera tras recibir el 1-1 por un error de su portero Iker Álvarez. Y eso que el primer tiempo fue de lo mejor de los últimos compromisos lejos de casa. El primer tiempo se puede decir que fue un monólogo del Villarreal B. Se llegó al minuto 20 con un 33-67% para los muchachos de Miguel Álvarez y con cuatro remates a portería, todos de ellos sin dirección a los tres palos, pero dando una muy buena imagen y con un juego animoso y valiente. Ventaja amarilla Tras un aviso de Jorge Pascual Medina en el minuto 26, con un trallazo que rozó la escuadra derecha de la portería local, llegaría la gran acción que derivó en el penalti que adelantó a los amarillos en el marcador. Gran pase de Javi Ontiveros a Álex Forés que ya dentro del área cartagenera fue arrollado por el portero. El penalti lo lanzó y lo anotó Ontiveros, en el minuto 36. De ahí al final solo se vio el resucitar del Cartagena, que acabó el primero tiempo cerca de la portería vila-realense y con un trallazo de Andy que se estrelló en el palo izquierdo de la portería de Iker Álvarez, preámbulo que lo que iba a ocurrir en el segundo tiempo. Desplome y remontada La pesadilla no tardó en comenzar. En el minuto 55 un error del portero Iker Álvarez, se le escapó el balón de las manos y con el pie pisó a Iván Ayllón, acabó en penalti transformado por el veterano Alfredo Ortuño. El 1-1 levantó a un muerto viviente del terreno de juego que en un abrir y cerrar de ojos se zampó a un Villarreal B irreconocible. Un coladero puro y duro. El 2-1 llegó en propia portería de Alberto del Moral tras un saque de esquina de Andy. En pleno recital local, Juanjo Narváez firmó el tercero, tirándose a por todas. Éste, al igual que el cuarto tanto del Cartagena, fueron los que menos dolieron porque el daño ya estaba hecho. El descosido fue de consideración. Tomás Alarcón firmó el cuarto y el quinto no llegó de milagro en el minuto 87 porque lo paró Íker Álvarez. Al final, derrota triste y lamentable de un filial que no ha podido comenzar de peor manera el 2024. Este parón de 21 días sin competir le cortó la buena dinámica con la que se llegó al final del 2023. Ahora a levantarse y a pesar en el complicado duelo del próximo sábado en el campo del Espanyol, a partir de las 16.15 horas. Ficha técnica: Cartagena: Marc Fernández; Iván Calero, Pedro Alcalá, Gonzalo Verdú, Jairo; Tomás Alarcón (Cellou, min. 86), Musto, Andy (Jony Álamo, min. 86); Luis Muñoz (Juanjo Narváez, min. 32), Alfredo Ortuño (Mikel Rico, min. 75) e Iván Ayllón (Laurato, min. 75). Villarreal B: Iker Álvarez; Lanchi (Gelardo, min. 89), Stefan Lekovic (Espigares, min. 75), Pablo Iñiguez, Dani Tasende; Rodrigo (Collado, min. 75), Carlo Adriano (Requena, min. 83), Alberto del Moral, Javi Ontiveros; Álex Forés y Jorge Pascual (Ferrari, min. 83). Goles: 0-1. Min. 38: Javi Ontiveros (p). 1-1. Min. 55: Ortuño (p). 2-1. Min. 69: Alberto (pp). 3-1. Min. 72: Narvaéz. 4-1. Min. 82: Alarcón. Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Barcelona). Amonestó a los locales Marc Martínez y Alarcón; y a los visitantes Rodrigo y Javi Ontiveros. Te puede interesar: VILLARREAL B El extremo Fabio Blanco sale del Villarreal B para recalar cedido a la Cultural Leonesa Campo: Nuevo Cartagonova. Entrada: 11.500 espectadores.