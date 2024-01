Siempre habla claro y no se esconde. Es consciente de la situación del Villarreal CF , pero también es sabedor de la de su rival de este sábado en Montjuïch (18.30 horas), el FC Barcelona, que no está para tirar cohetes. Y este viernes, Marcelino García Toral ha querido dejar las cosas claras en cuanto a la polémica que más rodea a su oponente: "Que los grandes se quejen de los árbitros me parece desproporcionado".

El entrenador del Villarreal ha destacado, en la previa al partido frente al conjunto azulgrana, que el conjunto amarillo irá con todo a la Muntanya Màgica, donde los groguets quieren reencontrarse con la victoria tras el empate en casa contra el Mallorca y darle continuidad en Montjuic a "los momentos buenos" que tuvo sobre el césped de La Cerámica.

Estas son las mejores sentencias del técnico asturiano:

La situación del equipo y de Mandi

“En concreto, Mandi sí que va a ir convocado porque se encuentra bien a nivel físico y con estado mental adecuado. Raúl se ha incorporado al equipo, pero pensamos que necesita un poco más de tiempo. Estará para el siguiente partido”.

La lista de convocados... con Mosquera

Dar continuidad a las sensaciones

“Siempre tenemos que tener la máxima ilusión y energía para poder ganar. Los que en teoría son superiores tienen que demostrar que lo son y nosotros tratar de impedirlo. Lo que pase en los 90 minutos será lo que decante el resultado a favor o en contra. Sabemos que jugamos contra un gran equipo y en su campo. Tenemos que afrontarlo con decisión y sabiendo que va a requerir nuestro máximo nivel”.

¿Guedes como titular?

“No sabría decirte. Pensamos semana a semana y viendo entrenamiento tras entrenamiento cuál va siendo la adaptación, el rendimiento y la puesta a punto física y no física. Guedes conoce el idioma, la competición, al cuerpo técnico y a la mayoría de los futbolistas”.

Árbitros

“Soy muy respetuoso con el colectivo arbitral. El VAR vino para impartir justicia y como un elemento consultivo, no decisivo, que es el árbitro. Que los grandes equipos se quejen de los árbitros me parece desproporcionado. Creo que la competición está limpia y espero que el árbitro acierte y que no se hable del árbitro por el resultado final ni en este partido ni en ninguno”.

Presión de los árbitros

“Deben manejarlo con normalidad como lo hacemos los entrenadores. Yo sé lo que supone mi cargo y hay que actuar con naturalidad. Si eres consciente de que tienes capacidad, actúas con normalidad y no le das importancia al ruido. Estoy absolutamente tranquilo con que el árbitro va a intentar acertar y más con el VAR. Desde que hay VAR, a mí me amonestan mucho menos. Tengo confianza en que acertarán, pero si al final del partido no es así, también lo puedo decir. Estoy mucho más centrado en contrarrestar el juego del Barça y cómo ser competitivos. No sé ni quién nos pita ni quién va al VAR”.

El rival

“Es un equipo que solamente ha perdido dos partidos y mete goles. Es cierto que encaja más que el año pasado y eso le está quitando puntos. Intentaremos aprovechar que no pueda estar en su mejor momento, pero yo espero un buen Barça. Es cierto que el partido en el campo del Athletic le supuso un gran esfuerzo físico, pero esos jugadores estána costumbrados a jugar cada tres días”.

Ganar al Barça

“Supone tres puntos. Creo en las dinámicas. Lo importante es la regularidad. Ahora somos más competitivos, pero en momentos puntuales nos están castigando en exceso porque los rivales tienen puntería en nuestra portería y nosotros menos. Hay futbolistas de muy buen nivel en los que creemos absolutamente, pero no estamos exponiendo ese nivel de forma regular. Debemos identificar el porqué y trabajarlo”.

Individualidades del Barça

“No me preocupa uno puntual, son todos buenos. Son jugadores de máximo nivel. Sus trayectorias así lo dicen. No tienen un número de bajas elevado. Si juegan en ataque unos u otros, son todos buenos. Tenemos que hacer un trabajo colectivo muy bueno y tener efectividad en las áreas”.