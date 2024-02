Sabe que el fútbol no da una tregua y que apenas hay tiempo para saborear y disfrutar de las victorias, como tampoco de lamentarse por las derrotas, por fortuna. Es por ello que Marcelino García Toral ha mandado un mensaje de unidad y, a la vez, de alerta, ya que no quiere que impere la relajación en el seno del Villarreal CF tras su goleada a domicilio ante el Barcelona la pasada jornada (3-5), un triunfo que, según el entrenador del Submarino, debe servir para comenzar a encadenar resultados positivos.

El técnico del conjunto amarilla ha analizado este viernes, con vistas al duelo de este próximo domingo ante el Cádiz en el Estadio de la Cerámica (14.00 horas), el cierre del mercado en el Villarreal, el éxito en Montjuïc, la lesión de Eric Bailly y la operación de Denis Suárez, así como la importancia del choque ante los gaditanos, que considera "más importante incluso que el que ganamos ante el Barça".

Estas son las principales sentencias de Marcelino

El refuerzo de Traoré

"Queríamos complementar la plantilla para tener variedad de futbolistas en cada una de las posiciones y Traoré nos refuerza la zona del extremo por la derecha, donde el futbolista se desenvuelve bien y creemos que nos puede aportar muchas cosas y ofrecer competencia y otros argumentos en ataque".

"Traoré tiene una oportunidad de demostrar y revalorizarse y nosotros de poder disfrutar de su calidad. El mercado de invierno es muy complicado. Luego cuando finalice el campeonato se tomarán las decisiones que tengan que tomarse".

Análisis del mercado

"Hemos traído cuatro futbolistas que nos satisfacen, que tienen nivel y que nos sirven para mejorar en cuanto a efectivos al grupo, que haya más competencia y que así sea más complicado tomar decisiones de quién debe jugar".

"Estamos satisfechos con el mercado de invierno, porque dentro de las dificultades que tiene hemos reforzado las parcelas en las que creíamos que el equipo tenía más necesidades".

La baja de Bailly

"Sobre la lesión de Bailly hay que reconocer que quizá hemos utilizado a Eric más rápido y más veces de lo que su realidad precisaba por su prematura llegada. No tuvimos posibilidad de dosificarlo más. Ahora ha tenido un contratiempo y veremos cuánto tiempo está de baja".

Lesión de Denis Suárez

"Con Denis no hemos tenido suerte, ha intentado recuperarse y ahora no le ha quedado más remedio que tener que pasar por el quirófano".

Ante el Cádiz, partido crucial

"Que la gente no se confunda, estamos ante un partido muy importante. Una victoria serviría, por un lado, alejarnos del Cádiz, y por otro nos permitiría mirar hacia arriba. Además, sumar por primera vez dos victorias seguidas y 7 puntos de 9. Quizá es más importante el partido del Cádiz que el del Barcelona, pero nos daría la opción de encadenar tres buenos resultados y lograr 7 puntos de 9. Hay que ganar al Cádiz para hacer bueno el triunfo del Barcelona".

"Tenemos que transformar esa alegría que nos supuso la victoria ante el Barcelona en buen juego, buen fútbol y un buen resultado".

El apoyo del público

"Ante el Cádiz será muy importante el apoyo del público, más de lo que la gente se cree. Sabemos que la hora es complicada, pero les pedimos que estén con nosotros. Ante el Mallorca nos ayudaron y nos hicieron sentir mejor, y lo notamos. Les necesitamos. Vamos a intentar responder a la confianza y al apoyo que nos muestra siempre nuestra afición con buenos resultados en casa".

Partido trampa

"El partido va a ser muy difícil, independientemente de la clasificación del rival. No hay que caer en el error de pensar que por haber ganado en el campo del Barcelona vamos a ganar ahora todos los encuentros sin hacer nada. O ponemos intensidad y competimos, o no sacaremos un buen resultado. Tenemos muchos ejemplos de situaciones que nos han pasado este año y no deben repetirse".

No cometer errores

"Hay que minimizar errores y no facilitarle el acierto al rival por fallos nuestros. Si no tenemos concentración defensiva todo el partido el rival acabará por penalizarnos, porque ellos van a esperar que cometamos un error para castigarnos".

Revancha 'sana'

"El Cádiz nos ganó 3-1 y dentro de lo que es revancha deportiva debemos demostrar que somos un equipo mejor que el Cádiz. Tenemos la oportunidad de que somos mejor que ellos. Debemos buscar y encontrar nuestro mejor rendimiento. La segunda vuelta es más complicada que la primera, todo se iguala y debemos pensar que para ganar a un rival tan necesitado debemos hacer las cosas muy bien: no encajar, minimizar errores y ser intentos en los duelos y tener acierto de cara el marco rival".

Concentración máxima

"Pero es fundamental mantener la concentración los 90 minutos. En esta Liga cualquier fallo te penaliza y te tira por la borda el buen trabajo realizado".

"Tenemos que evitar encajar tres goles en 11 minutos como ante el Barcelona, pero sobre todo debemos evitar encajar el primero. Hay que ser muy contundentes en defensa y no conceder situaciones cómodas de remate a los rivales. Sin encontramos esa fiabilidad defensiva los resultados positivos llegarán".