Finalmente sí que habrá guinda del pastel en cuanto al mercado de invierno del Villarreal CF. Tras bloquearse las operaciones de Ismaïla Sarr y Silas Katompa, en las cuáles había trabajado el Submarino en los últimos días, el club de la Plana Baixa tenía no realizar más operaciones a no ser que se presentara una opción de mercado de un futbolista de nivel, con experiencia y que pueda competir para ser titular y que, además, no significara una inversión económica importante.

Tras los ofrecimientos a lo largo de este jueves, último día del mercado de fichajes de invierno, del extremo portugués Gonçalo Borges, del Oporto, y del también extremo belga de orígenes de Burundi, Mike Trésor Ndayishimiye, del Burnley, los responsables deportivos de la entidad amarilla, el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, y el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, tenían prácticamente descartada la llegada de ningún más en este mercado invernal a los ya firmados Eric Bailly, Gonçalo Guedes y Yerson Mosquera. Oportunidad de mercado Pero a media tarde ha aparecido dicha opción de mercado, una posibilidad que el Submarino no podía dejar escapar. El extremo zurdo, pero de banda derecha, Bertrand Traoré, internacional y capitán de Burkina Faso, que ha disputado la Copa de África, ha rescindido su contrato este mismo jueves con su club, el Aston Villa, ya que no entraba en los planes de Unai Emery, y se ha puesto a tiro del Villarreal. Tras analizar la situación, el club de la Plana Baixa firma al atacante burkinés hasta el próximo 30 de junio, con la predisposición de prolongar dicha vinculación contractual en caso de que el jugador convenza tanto a la entidad como a Marcelino García Toral, quien ha dado el OK a la operación. Una posible continuidad futura que no tiene cláusula alguna, por lo que ambas partes podrán decidir qué hacer libremente el 1 de julio. Atacante experimentado Nacido en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, el 06/09/1995, este extremo zurdo de 28 años se formó en el Auxerre francés, club al que llegó en 2009, cuando era cadete. Tras pasar por juveniles en el club galo, fue fichado por el Chelsea para su equipo sub-21 en 2013. La entidad londinense lo cedió al Vitesse neerlandés en 2015 y en 2016 lo prestó al Ajax de Amsterdam, a cambio de 2 millones de euros. Tras brillar en Países Bajos fue el Olympique de Lyón francés el que apostó fuerte por él, abonando 10 millones de euros en Chelsea 2017 para hacerse con sus servicios. Y tras tres muy buenas temporadas en Lyón de nuevo la Premier League volvió a por él, ya que en verano del 2020 fue el Aston Villa el club que lo compró, a razón de 18,4 millones de euros. Con los Villanos ha tenido momentos de amor y de odio, especialmente desde la llegada de Unai Emery, que apenas ha contado con él. De hecho, el pasado ejercicio 2022/23 fue cedido al Istambul Basaksehir turco, al no contar para el extentrenador del Villarreal. Un técnico que en el presente ejercicio 2023/24 apenas le ha utilizado (solo ha entrado en lso minutos finales en 6 partidos, totalizando solo 43 minutos), por lo que se ha decidido rescindirle el contraro ahora en enero. Con la carta de libertad bajo el brazo, Bertrand Traoré intentará demostrar que sigue teniendo fútbol para rendir al máximo nivel, como sigue haciendo en su selección, Burkina Faso, con la que ha sido 74 veces internacional y ha anotado 17 goles. Buenos números y buen perfil Traoré ha jugado 88 partidos en la Ligue 1 de Francia, 66 en la Eredivisie neerlandesa, 65 en la Premier League y 12 en la Süper Lig de Turquía, así como 22 encuentros de Europa League y 15 de Champions League. En cuanto a clubs, el burkinés es una leyenda en el Olympique de Lyón, en el que ha disputado 126 partidos oficiales, junto a 62 en el Aston Villa, 51 en el Vitesse, 39 en el Ajax de Amsterdam, 18 en el Istambul Basaksehir y 16 en el Chelsea. Sin duda, un atacante experimentado, de potencia, capacidad de derborde y con un excelente golpeo de zurda, todavía en edad, 28 años, para seguir rindiendo en una liga del nivel de la española y en un club de la exigencia del Villarreal CF.