Informe: Último día de mercado | ¿Fichará el Villarreal de aquí a las 23.59 horas de este jueves?

La situación de mercado de invierno del Villarreal CF está, en estos momentos en stand by, es decir, frenada en seco. Tras las llegadas de Eric Bailly, Gonçalo Guedes y Yerson Mosquera, unido al regreso de Aïssa Mandi más pronto de la previsto de la Copa de África y del fichaje inesperado de Francis Coquelin, va a provocar que el club de la Plana Baixa no fichará más.

El cierre del mercado invernal de futbolistas con equipo termina en la noche de este jueves, a las 23.59 horas, por lo que hasta entonces se puede aplicar aquello de nunca digas nunca. Aunque la realidad dicta que en estos momentos el club no tiene encima de la mesa ninguna operación abierta y no se prevé que se haga ningún movimiento más, salvo que se presente una posibilidad de mercado que sirva para rendimiento inmediato y garantice futuro en la entidad.

Interesaban

El consejero delegado del Villarrea, Fernando Roig Negueroles, y el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, llevan varias semanas trabajando en traer un extremo derecho que satisfaga los gustos de Marcelino García Toral y, además, encaje en cuanto a su precio (tanto en su nómina como en el montante de un posible traspaso) y en que fuera un jugador para ya, pero que el club se lo garantizara para varios años.

Con esas premisas no hay demasiados jugadores en la élite a tiro. El que más agrada y se ha intentado es el extremo derecho senegalés Ismaïla Sarr, pero su buen momento ha hecho frenar al Olympique de Marsella, su club, que en un principio accedió a negociar. Ahora, el panorama es diferente y parece que el jugador no se moverá de la Costa Azul a no ser que algún pudiente club inglés ponga un mínimo de 15 millones de euros, cifra prohibitiva.

También surgió la posibilidad del extremo de 25 años Silas Katompa, internacional por República Democrática del Congo que también está en la Copa de África y pertenece al Sttutgart. Una opción que también se ha estancado.

Extremo y lateral izquierdo

Es por ello que en las frenéticas últimas horas de mercado invernal no se prevén movimientos en términos amarillos. Pero en una jornada tan loca y repleta de sorpresas como la que se prevé que sea hoy podría pasar de todo. A última hora, siempre hay movimientos que sirven de efecto dominó, y se le podría presentar al Submarino alguna opción que encaje y el club arriesgue en ir a por ella.

Siempre sería en la posición de extremo derecho o de lateral izquierdo, los dos lugares en los que Marcelino considera más coja a una plantilla que, tras los nuevos refuerzos y ante la recuperación de lesionados, ya comienza tener otro color. Si llega, siempre sería algún jugador a corto y medio plazo, a no ser que se le planteara la opción de una cesión de un jugador top solo hasta el 30 de junio.