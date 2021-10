La crónica | El Villarreal remonta a la heroica y suma un punto el Cádiz que sabe a gloria (3-3)

Hay empates que saben a derrotas y hay empates que parecen victorias. El Villarreal CF logró una remontada heroica, empatando 3-3 en el minuto 96 un partido que perdía 1-3 en el 80 y que supone una inyección anímica. No está bien el equipo de Unai Emery, ni mucho menos, pero no por una cuestión de entrega, genio, carácter o ambición. No, es otra cuestión que debe enmendarse y corregirse para que no se sigan concediendo tantas facilidades. El Cádiz se aprovechó de de ellas y estuvo a punto de lograr la victoria… y también de perder en el descuento porque aún la tuvo para voltear totalmente el partido el Villarreal en la última acción.