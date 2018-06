El Castellón-Portugalete, en directo por TV Castellón y a través de la web de Mediterráneo

Al igual que a lo largo de toda la presente temporada 2017/18, con el ‘play-off’ de ascenso incluido, el trascendental partido del próximo domingo en Castalia ante el Portugalete podrá seguirse en directo por TV Castellón Mediterráneo, así como por internet a través de la web de Mediterráneo (‘www.elperiodicomediterraneo.com’).

Aunque habrá una previa con toda la información minutos antes del choque, el balón comenzará a rodar a las 20.45 horas, en la emisión del duelo más importante de los últimos 13 años para el Castellón, ya que el último ascenso, que fue a Segunda División División A, data del 2005. En caso de que se consume el ascenso que toda la ciudad y la provincia está deseando, TV Castellón Mediterráneo mantendrá la señal para llevar a sus casas la fiesta del ascenso, que también se podrá seguir en la web de Mediterráneo.

La narración, como suele ser habitual, correrá a cargo de Àlex Cervera, que contará con los apoyos del exentrenador y secretario técnico del club Pepe Heredia y Esteban Tena, comentaristas habituales tanto en la presente campaña como en las anteriores.

Quien no pueda acudir a Castalia el próximo domingo, ya no tiene excusa para ver el partido y disfrutar al fin del ansiado ascenso del equipo albinegro a la categoría de bronce del fútbol español. El choque se podrá ver así tanto en la pequeña pantalla como a través de tu ordenador, gracias a Mediterráneo. Sin duda, la mejor forma de saborear todos los detalles del histórico encuentro en caso de que no puedas asistir.