La Asociación de Vecinos organizará Santa Bàrbara después de 17 años

El Ayuntamiento de Burriana decide que la Asociación de Vecinos (en concreto, el grupo creado dentro de la misma para ello) organice las fiestas de agosto de Santa Bàrbara tras 17 años sin hacerlo. Ellos serán los encargados también de impulsar las de junio, tal y como venía haciendo hasta ahora. La resolución del consistorio ha sido comunicada a la Asociación de Fiestas y Asuntos Sociales, que era la entidad que estaba al frente de las celebraciones desde el año 2003.

No obstante, el grupo que pierde la responsabilidad de los festejos nació para cubrir la vacante que en el año anterior (2002) había dejado la llamada Asociación de Vecinos y Asuntos Sociales.

COMUNICADO // En el texto municipal remitido ayer informaron que «carece de sentido autorizar la programación a dos colectivos y, considerando que cada uno de ellos ostenta la representación de sus socios, todos ellos en la misma legitimidad para llevar a cabo las actividades, se opta en este ejercicio del 2018 por autorizar la organización de las fiestas de agosto a la Asociación de Vecinos de les Alqueries de Santa Bàrbara, sin perjuicio de que en ejercicios próximos pueda adoptarse otra decisión», concretaron.

Esta noticia no la esperaba la Asociación de Fiestas, que había solicitado hasta en tres ocasiones la autorización y estaba a la espera de recibir la confirmación «para cerrar los contratos de actuaciones, animación infantil y para las exhibiciones taurinas».

DESACUERDO // La junta no está conforme con la decisión del consistorio y por este motivo ayer mismo se entrevistó con su abogado para informarse de los pasos a dar a partir de ahora. «No nos han dado ninguna explicación en el comunicado y, aunque tenemos claro que no nos van a dejar hacer actos, vamos a analizar si todo el proceso ha sido correcto e intentar averiguar qué problema tienen con nosotros», detallan. Por el momento, el equipo derrotado advierte que no descartan «tomar cualquier tipo de medida» porque observan «que existe algún trasfondo».

La Asociación de Fiestas quiso recordar: «En el año 2002 dejaron de hacer festejos de agosto y, ante eso, surgimos nosotros y organizamos los del 2003 y venimos haciéndolo desde entonces». Al tiempo que añadieron que «la Asociación de Vecinos anunció hacer propuestas todos los fines de semana de junio y julio y ahora quieren coger los de agosto y llevar a cabo citas ese mes».