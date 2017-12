El FC Barcelona acudirá a Vila-real sin Iniesta, Mascherano y Deulofeu

Iniesta, Mascherano, Umtiti y Deulofeu no jugarán en el Estadio de la Cerámica. Ernesto Valverde no contará con Gerard Deulofeu para el partido de este domingo en campo del Villarreal CF para el duelo de este domingo (20.45 horas, Movistar Plus Partidazo).

El técnico azulgrana dejó fuera al de Riudarenes, quien últimamente está perdiendo protagonismo. De hecho, Gerard no disputó ni un solo minuto frente al Celta ni tampoco lo hizo ante el Sporting Club, partido en el que el Barça no se jugaba nada a nivel clasificatorio.

Tampoco estará en el Estadio de la Cerámica Andrés Iniesta. El capitán venía arrastrando una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda, lesión que todavía no ha superado, por lo que no viajará con el equipo. Sí ha entrado en la lista, en cambio, el central del filial David Costas, ya que con Mascherano y Umtiti lesionados, Valverde va corto de efectivos en el eje de la zaga.

Así, la lista de convocados al completo es la siguiente: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Sergi Roberto, Aleix Vidal, David Costas, Piqué, Vermaelen, Digne, Jordi Alba, Paulinho, Denis Suárez, Busquets, Rakitic, Messi, André Gomes, Alcácer y Luis Suárez.