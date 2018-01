Último esfuerzo para que Carlos Esteve sea el fichaje estrella

El fichaje de Carlos Esteve por el CD Castellón se ha reactivado. El delantero de Vilafamés encabezaba las preferencias del club como fichaje estrella, ese que el club comunicará a cada socio vía correo electrónico o mensaje de WhatsApp. Después de una primera propuesta que no fue del agrado del futbolista que la semana que viene cumplirá 26 años, una nueva oferta del club ha encontrado a un jugador más receptivo, ya libre, tras rescindir con el Toledo. El desenlace no debería tardar más de 48 horas, pues la intención de la directiva de Vicente Montesinos es la de anunciarlo entre este miércoles y el viernes, antes del día de Reyes.

Mediterráneo ya informó la semana pasada de que Carlos Esteve era el elegido para reforzar la vanguardia del equipo de Sergi Escobar. No obstante, la idea del futbolista era la de seguir en Segunda B (en esta primera vuelta entre Liga y Copa del Rey ha disputado 19 partidos a las órdenes de Onésimo Sánchez, aunque solamente nueve como titular, anotando tres goles). Y, de hecho, entraba en los planes del Ontinyent. No obstante, no ha dicho la última palabra todavía

El viernes por la mañana, el Toledo anunciaba la marcha de Esteve por «motivos personales». El Castellón volvió a mover ficha, con una mejora en los términos contractuales, con lo que ahora está a la espera del sí.

Casi al mismo tiempo que el vilafamesino quedaba libre, el Castellón lanzaba otra idea original y llamativa: el anuncio a sus más de 10.400 abonados, por correo electrónico o WhatsApp, del fichaje estrella, a las 19.22 horas (como homenaje al año de fundación del club) «a primeros del año que viene». No especificó día, pero a nadie se le escapa el impacto de desvelar este secreto aún durante el periplo navideño y previo al siguiente partido en casa del Castellón (este domingo, frente al filial del Elche).

‘PERSEGUIDO’ HACE TIEMPO // Esteve ya fue objeto de deseo del Castellón en verano. Entonces, el vilafamesino dejó el Atlético Saguntino para enrolarse en un Toledo a priori candidato a luchar por el ascenso a Segunda A, aunque los manchegos están luchando por eludir el descenso a Tercera.

Esteve estuvo más de una década en el fútbol base del Villarreal, llegando hasta su primer filial (tras una campaña en el Cacereño). Con posterioridad ha jugado en el Zaragoza B, Pobla de Mafumet y dos años con el Atlético Saguntino, ascendiendo a Segunda B y siendo campeón de la Copa RFEF. No es un 9 al uso, sino con mucha movilidad, complementario, por tanto, a David Cubillas.

Esteve no vendría solo, puesto que Marc Castells está a la espera de rescindir su contrato con el Zirka de Ucrania. Están dos llegadas acarrearían dos salidas de futbolistas mayores de 23 años: Rubén Fonte y Nico Pascual-Leone son los llamados a dejar sus fichas al delantero de Vilafamés y al mediocentro de Sueca.