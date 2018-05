Cuatro muertos, entre ellos el presunto agresor, y dos heridos en un tiroteo en Lieja

Un hombre ha matado a dos agentes de policía y a una transeúnte antes de que él mismo fuera abatido a tiros en el centro de la ciudad belga de Lieja, informa la emisora pública RTBF. Antes de ser abatido el agresor gritó "Alá es grande", según han dicho fuentes policiales citadas por el diario local la 'Libre Belgique'.

BREAKING: A armed gunman shoots and kills 2 police officers then takes a woman hostage in the Belgian city of Liege and the attacker has been "neutralised". https://t.co/eumLloIpRT pic.twitter.com/Y5GSfw7vr5