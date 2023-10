Desde hace un par de semanas, Castellón cuenta con una nueva estación meteorológica de Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología), ubicada en El Toro, la población que suele registrar las temperaturas más bajas de la provincia, y que ahora quedarán registradas con precisión.

La estación se ha situado en la zona de la Nava, a 10 kilómetros de la localidad del Alto Palancia y a más de 1.500 metros de altura, donde el 12 de enero de 2021, tras el paso de la borrasca Filomena, se registraron 25,2 grados negativos.

Aemet lleva ocho años recogiendo datos de allí desde que en 2015 instalaron un datalogger, dispositivo que mide la temperatura cada cinco minutos y cuya información recoge periódicamente Manuel Navarro, socio de Avamet de El Toro, que también cambia la batería de los sensores y comprueba la precipitación en el lluviómetro manual instalado.

Un reto tecnológico

Sin embargo, aún no se podía disponer de datos de la Nava en tiempo real sobre diversos parámetros como humedad, viento, temperatura, etc. Para ello hacía falta instalar una estación meteorológica, lo cual suponía todo un reto. Y es que en este entorno de El Toro no hay electricidad, internet ni cobertura telefónica, por lo que varios miembros de Avamet como Vicent Ibáñez y Raúl Agut han colaborado en el diseño de un complejo sistema que lo hiciese posible.

Desde Aemet explican que se han instalado placas solares para proporcionar electricidad, pero dado que en invierno acostumbra a nevar, y hay heladas incluso en julio y agosto, se ha colocado un molinillo eólico para completar el sistema, además de una antena receptora para disponer de internet.

Desde Avamet también agradecen que Miguel Tudón, propìetario de los terrenos, haya permitido instalar allí la estación y todo el sistema que permite que esté en línea en tiempo real.

La inauguración de la nueva estación tuvo lugar el pasado 17 de septiembre, y entre los primeros registros destacan los 0,8 grados del pasado domingo 24, por lo que habrá que estar muy atentos a las temperaturas que puedan producirse este próximo invierno.

De Torralba a Vilafranca

La estación meteorológica de El Toro no es la última que ha puesto en marcha Avamet en Castellón, ya que esta misma semana han estrenado otra en Torralba del Pinar. A ello se suman las dos que han entrado en servicio este septiembre en Vilafamés, en el Pla y la Cooperativa.

Avamet dispone de 175 estaciones en Castellón, once de ellas propias y el resto mediante convenios con ayuntamientos y otras entidades. Este mismo otoño está previsto poner en marcha dos más en Villanueva de Viver y en la zona de Els Monllats de Vilafranca.