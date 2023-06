Hace unos días el Consorci Provincial de Bomberes i Bombers del parque Baix Maestrat se trasladó a la zona donde un perro se encontraba atrapado para conseguir rescatarlo. Los efectivos intentaron coger al animal, pero este estaba muy asustado, ya que se había caído al interior de un pozo de unos 15 metros de profundidad en Vinaròs.

De no haber requerido la actuación de los bomberos para salvar al animal, el can no hubiese sobrevivido sin comida, sin bebida y sin salida por mucho tiempo, al encontrarse atrapado en aquel lugar.

Según los expertos, un perro puede permanecer sin comer semanas y podría sobrevivir en situaciones extremas como, por ejemplo, si ha sido abandonado o ha quedado atrapado tras un terremoto o cualquier otra circunstancia.

De todos modos, la resistencia no será la misma en un perro adulto sano que en un cachorro, un anciano o un enfermo y también influirá el tamaño. Por otra parte, aunque sea posible aguantar sin comida, el agua resulta imprescindible. Sin agua se produce la muerte en cuestión de días.

Hace unos días los compañeros de @BombersDiocas parque Baix Maestrat eran requeridos para efectuar rescate de un perro caído al interior de un pozo de unos 15m de profundidad en #Vinaròs. Estas son las imágenes. pic.twitter.com/6pFvV1iK4W — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) 10 de junio de 2023

No es la primera vez que los bomberos efectúan un rescate a un animal, puesto que hace a penas un mes auxiliaron a un jabalí, atrapado en una acequia de Nules. Los efectivos del parque de la localidad consiguieron inmovilizarlo con un lazo y un trabajador de una protectora los ayudó a extraerlo de la zanja, pese a la fuerza y resistencia del jabalí.