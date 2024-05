Un pit bull mata a otro perro en un parque infantil de Vila-real: “Le fracturó la mandíbula y las vértebras; le destrozó”

Brutal ataque el sufrido este domingo en un parque de infantil de Vila-real por un pequeño perro de raza Pomerania. Un perro de raza potencialmente peligrosa, concretamente un pit bull, fracturó la mandíbula y las vértebras a Coco, nombre del animal tristemente fallecido, provocándole la muerte prácticamente de inmediato.

El Pomerania fallecido iba perfectamente sujeto con una correa, no así el pit bull que efectuó el ataque, que por si fuera poco tampoco llevaba bozal. Después de que los propietarios hayan interpuesto la denuncia contra la dueña del animal desde la Policía Local de Vila-real ya se les ha comunicado que no era este el primer incidente protagonizado por el animal.

Los hechos sucedieron en un parque infantil de la localidad de la Plana Baixa sobre las 10.15 horas y Laura Álvarez, conocida en redes sociales como @lapediatralaura, relata la traumática experiencia de la siguiente forma: “A Coco le estaba paseando mi padre. Estaba tranquilamente haciendo sus necesidades cuando se le acercó este perro de grandes dimensiones suelto y sin bozal. Cuando la dueña se dio cuenta de que se acercó a Coco con la intención de atacarle ya era tarde. Mi padre aún lo cogió por si se podía hacer algo pero cuando llegó a casa vio que estaba muerto. Le rompió las mandíbulas y las vértebras; le destrozó”.

Tamto Laura Álvarez como su pareja, el conocido cocinero Roberto ChefBosquet, lamentan una situación que se podría haber evitado si la dueña del pit bull hubiera cumplido con las normas: “Perros así no pueden ir sueltos y sin bozal porque nos está escribiendo mucha gente diciendo que les ha pasado lo mismo. Es lamentable que nadie haga nada. Hoy le ha tocado a mi perrito, pero estando en un parque infantil le podría haber pasado a un niño o incluso a un adulto”. Añaden, eso sí, que “el problema no es del animal, sino de quien no lo tutela responsablemente”.

Para Coco, que acababa de cumplir 12 años, pero estaba “estupendamente de salud”, ya es tarde, pero los dos conocidos vecinos de Vila-real confían en que su caso sirva de precedente: “Por de pronto está denunciado el caso y vamos a pedir tanto indemnización como que investiguen si el perro cumplía con todas las leyes, pues los vecinos nos han confirmado también que no es la primera vez que salen así y no puede repetirse un caso como este”.