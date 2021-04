La Conselleria de Agricultura ultima los detalles para la aprobación de un decreto que regulará la concesión de ayudas directas por valor de 850.000 euros a los ganaderos de reses bravas y toros de lidia afectados por la crisis del coronavirus afectados por la crisis del coronavirus y la no celebración de los festejos taurinos populares.

Los ganaderos habían solicitado en los últimos meses a la Conselleria de Agricultura ayudas económicas para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento de sus explotaciones y alimentación de las reses ante la imposibilidad de hacer frente a los mismos sin ningún tipo de ingresos debido a la suspensión de los bous al carrer y otros espectáculos, lo que ha obligado a muchos de ellos a tener que sacrificar sus reses y amenazaba el cierre de muchas de las 133 explotaciones ganaderas dedicadas a esta actividad cultural. Así lo recuerdan en un comunicado conjunto las organizaciones agrarias La Unió y AVA Asaja, junto a la asociación de ganaderos de bous al carrer de la Comunitat.

Borrador

Finalmente, este lunes se celebró un encuentro con representantes de la Conselleria de Agricultura, que les presentaron un borrador de decreto por la que se concederán este año ayudas por valor de 850.000 euros a este sector, a las que hay que sumar otras 100.000 para productores de oveja guirra autóctona.

Valoración

Desde las entidades, no obstante, se congratularon ayer del «apoyo» de la Generalitat al sector y valoraron que el trabajo, concentraciones y diálogo entablado durante este tiempo, han dado sus frutos y esperan que «muy pronto» los ganaderos de astados y toros de lidia dispondrán de estas ayudas autonómicas, al igual que otros ganaderos. Un texto, sin embargo, del que todavía no les han informado de la fecha de publicación.

Compatibles

Desde la Conselleria que dirige Mireia Mollá señalaron que este nuevo paquete es compatible y adicional con el resto de subvenciones ordinarias destinadas al sector ganadero.

Proposición no de ley

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, destacó este lunes la rápida actuación para dar cumplimiento a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en Les Corts que instaba al Consell a habilitar una dotación de fondos a las ganaderías que no pudieron incluirse en anteriores ayudas.

«Nos hemos reunido con el sector para tratar de perfilar y definir los criterios de concesión de estas ayudas porque queremos que se adapten de la mejor manera posible a las necesidades de los ganaderos», señaló Roger Llanes, secretario autonómico de Agricultura.

Cautela

Sin embargo, el ganadero castellonense Daniel Ramos, quiso ser cauto respecto al anuncio de las ayudas hasta no verlas publicadas oficialmente. «Llevamos desde el inicio de la pandemia pidiéndolas. En 2020, desde la Generalitat, que es la que tiene la competencia, se nos denegaron. Como el año pasado hicieron un borrador y luego nos excluyeron, quiero ser cauto», señaló. No obstante, confió en que este año no se repita esta situación. «Si no, será un desastre», añadió.

También quiso agradecer que la Diputación sí concedió ayudas al sector y la labor de la Unión de Ganaderos de Levante, que «está luchando mucho por negociar y que este sector tan necesitado reciba las ayudas para miles de familias y porque este festejo tan arraigado y la raza autóctona sobreviva».

El peso del sector en Castellón

Recordó que de las 133 ganaderías de lidia que hay en la Comunitat, 80 se encuentran en Castellón, que suman 5.316 reses.

El sector también pide ayudas para 2022

Por otro lado, desde los colectivos agrarios y ganadero asistentes al encuentro advirtieron que este año 2021 será también duro para estos ganaderos porque no se sabe si se podrá realizar algún tipo de festejos y, en caso de que haya, serán muy limitados, por lo que han solicitado a los responsables de la Conselleria de Agricultura que estudien arbitrar también una línea de ayudas en los presupuestos del 2022 para apoyar de nuevo a este sector.

Aunque la secretaria autonómica de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, ayuntamientos y federación de peñas, se han reunido con vistas a analizar cómo podría ser la desescalada en los festejos todo apunta a que, por ahora, estos solo podrán celebrarse en recintos cerrados y con aforo limitado ante la imposibilidad de controlar distancias y aforos en los festejos celebrados en las calles.