Este sábado llega el momento decisivo para los aspirantes a las oposiciones de la enseñanza que no pudieron celebrarse en el 2020 debido a la pandemia. Se ofertan 3.542 plazas de libre acceso.

23.046 aspirantes admitidos

El listado definitivo de personas admitidas, después de las correcciones realizadas al las últimas de semanas, es de 23.046. Por comarcas, a las de Alicante las listas definitivas de aspirantes incluyen 7.098 personas, a las de Castellón 2.388 y a las de València 13.560 persones aspirantes.

3.542 plazas de libre acceso

En la convocatoria se sacan a concurso oposición 3.542 plazas de libre acceso, de las cuales 249 están reservadas para aspirantes con diversidad funcional. A estas últimas optan 420 personas del total de 23.046 inscritos e inscritas. Se ofrecen plazas de 67 especialidades docentes diferentes, pero la gran mayoría, 2.771, corresponden al cuerpo de profesorado de Enseñanza Secundaria. Dentro de este cuerpo se convocan oposiciones a 30 especialidades diferentes, pero solo cinco de estas concentran más de la mitad de las plazas (el 54,3%). Son, por este orden: Matemáticas (424 plazas), Lengua Castellana y Literatura (300 plazas), Lengua y Literatura Valenciana (300 plazas), Anglés (253 plazas) y Geografía e Historia (229 plazas).

474 tribunales examinadores

Para garantizar las distancias de seguridad y todas las medidas de higiene necesarias se ha hecho una clara apuesta para reducir la ratio de aspirantes por tribunal que examinarán a menos de 50 personas. Por este motivo se han designado hasta 474 tribunales examinadores, 126 más que a las oposiciones de 2019, en que se convocaron un número parecido de plazas. En las comarcas de Alicante se constituirán 147 tribunales examinadores en 56 centros educativos. En las comarcas de Castellón habrá 51 tribunales examinadores, en 27 centros educativos. En el caso de las comarcas de València habrá 276 los tribunales examinadores en 120 centros educativos.

2.370 examinadores y examinadoras

Cada tribunal está configurado por cinco miembros, por lo tanto se moviliza a 2.370 examinadores y examinadoras. Todos son personal docente funcionario de carrera de las 67 especialidades convocadas.

Menos de 50 persones aspirantes por tribunal

La media de personas aspirantes por tribunal es inferior a 50 opositores, por lo cual el flujo de personas que puedan acceder a cada uno de los centros educativos durante las pruebas apenas representa una tercera parte del personal que acoge cada día lectivo los centros educativos. Nuestra previsión es que cada tribunal ocupo de media tres aulas para así mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros en todo momento. El plan de contingencia de las oposiciones dice que “los espacios a las aulas de examen estarán distribuidos de forma que se pueda mantener una distancia interpersonal mínima de al menos 1,5 metros, y el aforo (número de personas que pueden estar en una sala) se habrá determinado dividiendo la superficie del aula (m²) por 2,25, tal como están organizadas actualmente”. Si cada tribunal tiene de media menos de 50 aspirantes, y se utilizarán tres aulas por tribunal estamos hablando de no llega a 17 opositores por aula. En tres aulas de media por tribunal, estamos hablando de unas 1.422 aulas en total de 203 centros. De media unas 7 aulas por centro, lo cual permite disponer de las aulas más grandes (Bachillerato y ciclos formativos), que suelen estar entre los 50 m² de superficie o más. Es decir que según el protocolo de las oposiciones en una aula grande a (2,25 m² por persona) caben unas 22 personas y en nuestra previsión hablamos de unos 17 por aula.

Más de 103.000 euros de inversión extra en la limpieza

Hemos ampliado las contratas de limpieza de cada uno de estos 203 centros para cubrir toda la oposición hasta que finalizo el proceso en julio. Esta ampliación supone una inversión en todo el territorio autonómico de 103.111 euros en la contratación de 7.050 horas de limpieza extra los sábados y domingos así como en los días que haya pruebas fuera del horario lectivo de cada centro, que en los 56 centros alicantinos suma una inversión de casi 32.388 euros en la contratación de 2.215 horas extra de limpieza. En el caso de los 27 centros educativos de Castelló la inversión es de 13.508 euros en la contratación de 924 horas extra de limpieza y en las comarcas de València se invierten en los 120 centros educativos que acogen las pruebas un total de 57.215 euros en la contratación de 3.911 horas extra de limpieza. Las aulas que acogen las pruebas, así como los espacios comunes (corredores, lavabos,…) se limpiaron, desinfectaron y ventilaron antes y después de cada prueba. Se seguirán las mismas instrucciones de limpieza y desinfección recogidas tanto en el protocolo de prevención de la Covid-19 en los centros educativos como en el plan de contingencia de cada centro.

Este sábado

La fase de oposición empezar este sábado 22 de mayo a las 10.00 horas con la celebración de la parte A de la primera prueba, que consiste en el desarrollo, por escrito, de un tema elegido por el aspirante de los que sorteo al azar el tribunal de manera proporcional al número de temas del temario de cada especialidad. La prueba dura tres horas y los aspirantes no pueden abandonarla hasta que hayan transcurrido los primeros 30 minutos.

Prueba práctica

El examen de la parte B de la primera prueba se inicia el sábado 29 de mayo. En este caso se trata de una prueba práctica que permitirá comprobar que se tiene una formación científica y un dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la cual se opta. El desarrollo de la prueba práctica del sábado 29 de mayo ya depende de la complejidad de cada especialidad (en Secundaria las más complejas son Música y Educación Física, y en FP varía mucho) y su organización depende de cada tribunal y el número de aspirantes que se presente (porque mucha gente a la cual le sale mal la prueba escrita ya no acude a la siguiente). Por lo tanto, cada tribunal organiza la prueba práctica según el número de aspirantes que siguen en el proceso y la complejidad de esta, por este motivo si no tiene bastante de tiempo con el sábado 29, puede hacerla también el domingo 30 de mayo, así como en los fines de semana siguientes hasta que el 28 de junio arranco la defensa de las programaciones didácticas o de las guías docentes. Incluso también puede convocarlas, entre el 29 de mayo y 27 de junio, entre semana algún día por la tarde siempre que no haya alumnado en el centro en esas horas. Finalmente, cuando el 28 de junio empiezo la defensa de las programaciones didácticas o las guías docentes, ya no hay clases. Puede ser que en algún centro haya pruebas extraordinarias de recuperación pero el alumnado convocado es muy reducido. Además en esta fase de la oposición solo se ocupan dos aulas por tribunal: una para la defensa de la programación o la guía ante el tribunal, y otra que funciona como sala de espera del resto de opositores convocados en esa hora. Por lo tanto las necesidades de espacio son muy reducidas y es perfectamente compatible el uso del centro con las pruebas de recuperación de finales de junio en el supuesto de que haya esos días. Después de la finalización de la fase de oposición tendrá lugar la fase del concurso de méritos.

Protocolo de seguridad ante el covid-19

Las medidas de prevención ante la COVID-19 que se desplegarán a lo largo de las oposiciones están recogidas en el plan de contingencia de la prueba. Básicamente contemplan el mantenimiento en todo momento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, el uso obligatorio de mascarilla y el control de accesos con toma de temperatura. Las persones aspirantes que están en cuarentena por ser positivos en COVID-19 o contacto estrecho y que hayan presentado el correspondiente justificante médico de esta circunstancia harán la prueba otro día. De momento, a 24 horas del inicio de la prueba de mañana, solo 5 aspirantes de las más de 23.000 personas admitidas han pedido el aplazamiento para estar en cuarentena. Estas personas, junto a todas aquellas personas que en los controles de accesos de mañana dan una temperatura superior a 37,5 °C y no se los permita acceder a los tribunales, serán convocadas otro día a hacer la prueba. Para evitar este sábado las aglomeraciones en los accesos a los tribunales, las persones aspirantes empezarán a ser llamadas para acceder en las aulas donde se hará el examen entre 45 y 30 minutos antes de las 10.00 horas.