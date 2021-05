La incertidumbre por el futuro laboral es una de las preocupaciones más comunes entre los jóvenes que están a punto de terminar sus estudios universitarios. La inestabilidad económica agravada por la pandemia no ayuda, pues son pocos los que consiguen un empleo relacionado con su formación al terminar la carrera. Existe una gran demanda, pero también un gran número de requisitos a los que los recién titulados deben enfrentarse: años de experiencia, procesos de selección on line, conocimientos extra...

No es muy habitual encontrar una empresa en el mercado que quiera contar de forma directa con alguien joven. Sin embargo, esta oportunidad se presentó en la Feria de Empresas de la Universitat Jaume I, la cual estuvo dirigida a todo el estudiantado de grado y máster de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. En ella, empresas del entorno de toda la provincia de Castellón buscaban darse a conocer, pero lo más destacado es que entre sus objetivos estaba apostar por talento joven que puede emerger desde las propias universidades.

Oportunidades

Esta inquietud constante por conocer el futuro laboral genera en muchas ocasiones frustración a la hora de conseguir experiencia en el camino formativo, optando incluso por el abandono educativo. Como explica Mónica Gozalbo, responsable de la oficina de reinserción profesional y estancias en prácticas en la Universitat Jaume I, el hecho de conocer de cerca a grandes empresas provinciales «es una grandísima oportunidad para los estudiantes para enfrentarse a la realidad y así conocer el perfil profesional que buscan». Todo un reto de aprendizaje por parte del alumnado universitario que, a pesar de sentir cierta desmotivación en sus proyectos, no se rinde ante sus aspiraciones profesionales.

Además, los tiempos actuales evidencian la necesidad de adquirir la experiencia tan anhelada, durante la crisis sanitaria, por parte de los jóvenes, ya que estos buscan alternativas más prácticas para complementar sus enseñanzas. El hecho de adoptar a lo largo del periodo universitario ciertas competencias educativas con una base teórica, únicamente empuja a los jóvenes actuales a descubrir y a enfrentarse de forma inmediata a la realidad del mundo laboral.

Muchas veces, en el panorama profesional, las empresas siempre esperan mucho más de las habilidades que ofrece la juventud. Actualmente, captar a personas realmente motivadas que muestren sus destrezas renovadoras para el sector es una gran oportunidad en el desarrollo de las empresas. Sobre estas aptitudes, Támara de Haro, responsable del capital humano de Nayar Systems afirma: «Los jóvenes pueden aportar una parte de frescura y de nuevas tendencias. Eso nos puede ayudar a intentar reciclarnos con ellos».

Este dinamismo por parte de los jóvenes refleja que el mercado castellonense se inclina por perfiles proactivos y sobre todo motivados por instalarse en una estabilidad laboral. Irene Falomir, responsable de recursos humanos de la empresa química UBE, está de acuerdo en que la búsqueda de nuevos talentos debe centrarse en jóvenes «que tengan ganas de trabajar para encontrar un hueco en el mundo laboral». El conocimiento adquirido durante la universidad es imprescindible para mejorar, pero también «es necesario que tengan actitud para empaparse de toda esa experiencia que les falta», expresa Irene Falomir.

El contacto de las empresas con los jóvenes universitarios es un proceso recíproco que puede beneficiar tanto a los empresarios como a los que se interesan por estas ofertas. Los negocios empresariales confían cada vez más en los estudiantes, ya que estos pueden brindar ciertas aptitudes que escasean en el mercado laboral. José Ramón Aguilar, director de negocio de Innova Advanced Consulting explica que buscan a gente interesada y «con una base sólida de aplicaciones informáticas que en la universidad podemos encontrar, ya que en el mercado nos es muy complicado localizarlo».

Cara a cara

Pese a que la pandemia ha modificado los procesos de selección y que se haya implementado el teletrabajo en muchos empleos, tanto jóvenes como empresarios alaban el cara a cara. «Los alumnos han echado en falta la modalidad presencial para poder sentirse parte de un equipo», remarca Irene. La compañía donde trabaja, como todas, tuvo que adaptarse e implantar teleprácticas. Ahora, tras recibir el feedback de sus becarios, creen que la modalidad que combina lo on line y la presencialidad es la mejor opción. «Algo tan fácil como girarte y preguntar una duda a un compañero es algo fundamental para ellos», explica.

Lo mismo piensan las empresas en cuanto al proceso de captar personal. Los alumnos valoran que puedan presentarse personalmente para demostrar sus social skills, un factor de gran importancia a la hora de desenvolverse y encontrar trabajo. Estas ayudan a distinguir aspectos como la manera que tiene el alumno de defenderse frente al público, su presencia personal o bien si este puede establecer o no una comunicación proactiva. Unas habilidades que no son capaces de percibir a través de un currículum virtual.

Ellos, los estudiantes, están de acuerdo. En un panorama donde la incertidumbre económica condiciona las posibilidades laborales de los jóvenes, los procesos de selección on line no facilitan la búsqueda de empleo. Citas como estas mejoran el proceso, como explica Mayte Sancho, estudiante de Ingeniería Química, que afirma que en esta feria puede preguntar dudas mucho más directas y así comprobar si encaja o no en alguno de los perfiles requeridos.

Compañeros suyos definen este evento como una buena oportunidad para optar por ofertas cercanas, y algo que es «necesario para tener una primera toma de contacto con la realidad». Un encuentro beneficioso para las dos partes, que refleja la importacia de incluir a los jóvenes en el ambiente profesional y, sobre todo, hacerles entender que un futuro laboral es más que posible a día de hoy.