Los agricultores culpan al Gobierno del 'cotonet' y piden indemizaciones

En el transcurso de una jornada sobre el cotonet celebrada en la Caixa Rural de Almenara y que reunió a un centenar de agricultores, Aguado acusó a la administración de no estar a la altura. «Falló en 2009 al ser incapaz de evitar la introducción de esta plaga en España y al no erradicarla en los primeros campos infectados. Ha consentido que la UE haya prohibido 4 de cada 5 materias activas sin tener alternativas eficaces y, durante mucho tiempo ha desoído las demandas de las organizaciones agrarias para aplicar controles en origen y tratamiento en frío a las importaciones sudafricanas», apuntó. «Los agricultores no podemos seguir siendo conejillos de indias. Estamos indefensos y si los políticos han sido los culpables deben pagar ellos por el daño que nos han causado», sentenció.

Aguado aseguró que vencer al cotonet es posible. «Si en tiempo récord se han desarrollado varias vacunas contra el covid, desde la ciencia y la investigación también se pueda acabar con esta plaga», defendió y abogó por poner en marcha una estrategia eficaz que combine lucha biológica, trampeo masivo y materias activas de distintas firmas respetuosas con el medio ambiente. Para ello, urgió a agilizar herramientas para, al igual que ocurre en Israel o Países Bajos, se den facilidades a los investigadores para aplicar los últimos avances científicos, como es el caso de la edición genética.

«Lo que ha hecho el Gobierno de autorizar de manera excepcional el tratamiento con metil clorpirifos es un paripé, una tomadura de pelo porque no va a servir para nada», apuntó Aguado que exigió al Ministerio de Agricultura que, a través de Agroseguro, amplíe el pago de indemnizaciones económicas ante los daños causados por plagas como el cotonet.

Una situación "difícil"

El director general de Agricultura de la Conselleria, Antonio Quintana, reconoció en las jornadas que la situación es «difícil» aunque manifestó que no se les puede acusar de «inacción». Quintana defendió el trabajo de la Conselleria a la hora de identificar parasitoides, realizar la cría y suelta masiva o repartir trampas.

La jornada, que agotó sus plazas en 24 horas debido al interés del sector, contó además con la presencia del investigador del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del IVIA, Alejandro Tena, que abordó la biología, ecología y control biológico de Delottococcus aberiae. Por su parte, el investigador del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del IVIA, Alberto Urbaneja, analizó las aproximaciones biotecnológicas de lucha contra esta plaga. Finalmente, el jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura, Vicente Dalmau, ofreció información sobre la estrategia de control del cotonet de Sudáfrica. Además, durante la celebración del acto, las empresas Bayer CropScience, Corteva Agriscience, Certis España, Sipcam Iberia y Koppert Biological Systems expusieron sus propuestas para mejorar la efectividad de la lucha contra esta plaga.